Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,35 EUR +6,00% (17.03.2023, 21:58)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

11,09 USD 0,00% (17.03.2023)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die US-Regierung strebe Medienberichten zufolge bei der populären Video-App TikTok erneut einen Eigentümerwechsel an. Sie fordere, dass chinesische Anteilseigner aussteigen sollten, habe u.a. das Wall Street Journal geschrieben. Am US-Aktienmarkt würden derweil die Papiere von Meta von Snap aus diesem Grund von einem möglichen TikTok-Verbot profitieren.TikTok habe entgegnet, ein Eigentümerwechsel ändere nichts an den Datenflüssen. Das Unternehmen versuche seit Monaten, die US-Regierung mit einem Modell zu überzeugen, bei dem Daten auf Servern in den USA gespeichert und der Zugang dazu von amerikanischen Technologie-Partnern überwacht werden sollten. Zu diesem "Project Texas" gehöre, dass die TikTok-App bei jedem Update erst vom Software-Riesen Oracle geprüft werde, bevor die Nutzer sie herunterladen könnten.An der NASDAQ sei es für die Snap-Aktie am Donnerstag nach oben gegangen. Das Unternehmen gelte neben Meta als der mögliche Profiteur, sollte der TikTok-Bann in die Tat umgesetzt werden, da dann die TikTok-User zu den Apps der beiden US-Konzerne zurückkehren könnten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link