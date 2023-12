Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,70 EUR +4,85% (11.12.2023, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,09 USD +2,24% (08.12.2023)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Bullen seien zurück. Das sei nicht nur der Titel von Ausgabe 46/23 des "Aktionär", sondern auch das Motto der Snap-Aktie seit der Empfehlung gewesen. Bislang habe das Papier mehr als 40 Prozent zugelegt, der empfohlene Optionsschein bringe es sogar auf unglaubliche 170 Prozent Rendite. Dank guter News könnte der Sturmlauf auch in der neuen Woche weitergehen.Am Montagnachmittag notiere Snap im vorbörslichen Handel zwischen vier und fünf Prozent über dem Freitagsschlusskurs. Grund dafür sei, dass die US-Bank Wells Fargo ihr Rating für die Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft habe. Zudem habe der Analyst Ken Gawrelski sein Ziel massiv von bislang 8,00 auf 22,00 Dollar erhöht.Als Begründung für diesen Schritt habe er angeführt, dass sich das Wachstum bei Snap in die richtige Richtung entwickle, da Bemühungen zur Neugestaltung des Werbegeschäfts Früchte tragen würden. Als weiteren positiven Faktor habe Wells Fargo die "Verjüngung" der Führung von Snap im Bereich Werbung sowie der Fortschritt des Unternehmens bei der Verbesserung seiner Anzeigenprodukte genannt.Die Snap-Aktie setze ihren Turnaround fort und dürfte auch im nächsten Jahr einer der heißesten Werte bleiben.Anleger, die den Tech-Titel im Depot haben, ziehen den Stopp auf Einstand (10,27 Euro) nach, so Michael Diertl. Wer beim Schein mit der WKN VM3TCH zugegriffen hat, sollte zumindest Teilgewinne realisieren und den Stopp in die Gewinnzone nachziehen. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link