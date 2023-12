NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

16,45 USD +3,79% (13.12.2023)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (14.12.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler heben in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. an.Piper hebe auch die Schätzungen nach einem stärkeren Q3-Ergebnis an, räume aber ein, dass die Daten der PSC Ad Buyer Survey eher gemischt gewesen seien. Snap könnte jedoch Anteile von X, ehemals Twitter, und vielleicht von Meta übernehmen. Snap könnte im nächsten Jahr auch eine Erholung im Bereich M&E erleben, füge Piper hinzu.Die Analysten von Piper Sandler haben das "neutral"-Rating für die Snap-Aktie bestätigt und das Kursziel von 9,00 auf 12,00 USD erhöht. (Analyse vom 14.12.2023)