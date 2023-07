NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

12,51 USD -1,34% (25.07.2023, 22:05)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.07.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von Truist:Youssef Squali, Analyst von Truist, erhöht das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) von 7 auf 11 USD.Die Q2-Ergebnisse von Snap hätten die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose sei aufgrund höherer Investitionen verfehlt worden, so der Analyst in einer Research Note. Snap positioniere sich weiterhin auf Wachstum durch Investitionen in KI, Nutzerengagement und Go-to-Market, aber während sich erste Anzeichen zeigen würden und im zweiten Quartal ein Wachstum von 20% bei den aktiven Werbetreibenden zu verzeichnen sei, sei das Unternehmen angesichts seines Untergewichts auch anfälliger als größere Werbeplattformen -Indizierung für KMUs und ihre sich entwickelnden Erstanbieter-Daten-/Messlösungen, um Signalverluste auszugleichen.Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Snap weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:9,315 EUR -17,71% (26.07.2023, 14:55)