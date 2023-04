NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,50 USD +6,28% (27.04.2023)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (28.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP)Der Q1-Ergebnisbericht sei "weitgehend negativ" aufgrund einer Mischung aus enttäuschenden Umsatztrends in Nordamerika, Druck auf die Bruttomargen aufgrund von Plattforminvestitionen und begrenzter Sichtbarkeit des Unternehmens in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Umsatzbeschleunigung gewesen, so der Analyst. Er gehe davon aus, dass sich die Aktie kurz- bis mittelfristig in einer Schwankungsbreite bewegen werde, da die Anleger eine Mischung aus kurzfristigem Umsatzrückgang und geringer Sichtbarkeit der mittel- bis langfristigen Umsatzwachstumstrends verarbeiten müssten.Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, bewertet die Snap-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 8,00 auf 7,00 USD reduziert. (Analyse vom 28.04.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:7,80 EUR -18,07% (28.04.2023, 14:15)