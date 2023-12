NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,7009 USD +4,04% (11.12.2023, 17:26)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Ken Gawrelski, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) und erhöht das Kursziel.Er sehe zum ersten Mal seit den Datenschutzinitiativen von Apple im April 2021 einen positiven Einfluss der Werbung auf Snap, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Reinvestition des Unternehmens in den Werbetechnologie-Stack, das neue Anzeigenmanagement und der erneuerte Fokus würden zu erhöhten Schätzungen führen, die deutlich über denen der Straße lägen. Gawrelski sei der Ansicht, dass die in den letzten Monaten vorgenommenen Änderungen die Lücke zwischen den Werbeprodukten von Snap und anderen Publikumsplattformen deutlich verkleinert hätten. Die jüngste Umgestaltung der Produkt- und Anzeigenführung von Snap werde als Schlüssel zu schnellerer Produktinnovation und Umsatzbeschleunigung angesehen.Ken Gawrelski, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Snap-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 22 USD angehoben. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:14,63 EUR +4,35% (11.12.2023, 17:38)