NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,54 USD -5,42% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) um 5 USD.Das Unternehmen sage, dass seine Top-Handelsidee in die Gewinne einfließe, da die PSC CPM-Daten positiv seien. Pipers Umsatzprognose für das vierte Quartal steige auf 1,43 Mrd. USD gegenüber dem Konsens von 1,37 Mrd. USD. Die Aktie sei seit dem dritten Quartal gestiegen, aber das Interesse an Leerverkäufen sei ebenfalls hoch. Dies könnte ein Pulverfass sein, aber die Überprüfungen des Unternehmens würden eine Verbesserung der Stimmung gegenüber früher bestätigen.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Aktie von Snap weiterhin mit "neutral" und erhöhen das Kursziel von 12 auf 17 USD. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:14,46 EUR +1,12% (17.01.2024, 14:39)