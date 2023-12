Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Depot-2030-Titel Snap sei der Highflyer der letzten Wochen gewesen. Auch das Jahr 2024 starte interessant mit CEO Spiegel im Rampenlicht. Nun gebe es einen neuen Trading-Kauf im Depot.Das Jahr 2024 solle auch das von Snap werden. CEO Evan Spiegel werde direkt am 9. Januar auf der Techmesse CES die Keynote halten. Sehr wahrscheinlich werde er über die Trendthemen KI und AR reden, die Snap mit seinem gewaltigen Forschungsbudget frühzeitig adressiert habe.Snap setze für seine KI-Modelle Nvidia-Chips ein und biete seinen meist jungen Usern seit 2023 auch einen KI-Assistenten an, der alle Fragen versuche per KI zu beantworten. Doch dank 3D-Tools und Produkten für virtuelle Welten erschließe sich die Hot-Stock-Firma auch ganz neue Zielgruppen.Snap-Deutschlandchef Götz Trillhaas habe jüngst der WiWo gesagt: "Zalando nutzt unsere Plattform, um komplette Modelinien erlebbar zu machen. Snapchatter können Kleidung also virtuell anprobieren." Auch L'Oreal lasse Nutzer Lippenstift- und Nagellacktöne virtuell über Snapchat testen. Und auch für die Automobilindustrie werde dieses Thema immer spannender. Das An- und Ausprobieren von Produkten erhöhe Umsätze und reduziere Retouren, was ein doppelter Gewinn für Marken sei.Mehr und mehr würden Analysen die Turnaround-Chance bei Snap entdecken. Die US-Bank Wells Fargo habe jüngst das Ziel von 8,00 auf 22,00 Dollar erhöht.Das Depot 2030 starte gut ins neue Jahr und notiere inwischen über 210 Prozent im Plus. Wir kaufen heute nach dem Erfolg mit NVIDIA, Snap und Intel eine weitere Aktie mit KI-Chancen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Denn die KI-Revolution erwecke 3D-Spiele noch schneller zum Leben. 82 der 100 Top-Spiele würden bei der Entwicklung auf diese 3D-Cloud-Plattform setzen. Der CEO sehe "gewaltige Möglichkeiten" und Analysten eine Gewinnvervierfachung im Jahr 2024.(Analyse vom 27.12.2023)