9,323 EUR -6,84% (31.08.2022, 10:22)



10,015 USD -2,48% (30.08.2022)



US83304A1060



A2DLMS



1SI



SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das soziale Netzwerk Snap befinde sich zurzeit in der größten operativen Krise seiner Geschichte. Nach mehreren schwachen Quartalsberichten sei die Aktie abgestürzt. Mittlerweile notiere der Titel knapp 90 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Da passe es gut ins Bild, dass der Konzern nun wohl 20 Prozent seiner Belegschaft entlassen möchte.Insgesamt sollten damit mehr als 1.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wie das das renommierte Branchenportal The Verge am Dienstag geschrieben habe. Demnach seien diverse Abteilungen betroffen, auch die Bereiche Hardware & Produktentwicklung.Die Entlassungen der Mitarbeiter würden davon zeugen, dass Snap seine künftigen Wachstumsaussichten pessimistisch einschätze. In einem schwierigen Makroumfeld mit sinkenden Werbebudgets verliere Snap zusätzlich Marktanteile an Wettbewerber wie TikTok. Hinzu komme die mangelnde Profitabilität von Snap, die neue Investitionen in Wachstum im Kontext steigender Zinsen extrem erschwere.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Snap-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 31.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link