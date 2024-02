10,91 EUR -32,78% (07.02.2024, 09:52)



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Sowohl der Umsatz in Q4 als auch für das laufende Quartal seien hinter den Schätzungen der Analysten an der Wall Street zurückgeblieben. Zudem werde ein unerwartet hoher EBITDA-Verlust erwartet.Snap erhole sich nur schleppend vom Abschwung des digitalen Werbemarktes. Zum sechsten Quartal in Folge verzeichne das Social-Media-Unternehmen nur ein einstelliges Wachstum"Während wir durch die Fortschritte, die wir mit unserer Werbeplattform machen, und die verbesserten Ergebnisse, die wir für viele unserer Werbepartner liefern, ermutigt sind, schätzen wir, dass der Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten ein Gegenwind für das Wachstum im Jahresvergleich von etwa zwei Prozentpunkten im vierten Quartal war", habe Snap in einem Brief an die Investoren mitgeteilt. Das US-Unternehmen erwarte, dass sich das Wachstum im ersten Quartal beschleunigen werde, aber nicht ganz so schnell wie von Analysten erwartet.Die Quartalszahlen und v.a. der Ausblick mit dem erhöhten Verlust sei ein echter Rückschlag für Snap. "Der Aktionär" habe die Snap-Aktie Anfang November mit Kursziel 21 Euro zum Kauf empfohlen. Am Mittwoch dürfte sei allerdings auf unter 11 Euro abrutschen. Damit nähere sich der Wert der Stoppmarke von 10,30 Euro. Engagierte Anleger sollten diese in den kommenden Tagen beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Snap-Aktie: