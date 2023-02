Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (01.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Schwache Geschäftszahlen 2022 und ein für 2023 prognostizierter Rückgang beim Umsatz - die Geschäftszahlen und der Ausblick von Snap würden am Mittwoch dafür sorgen, dass die Aktie deutlich nachgebe. Aktuell notiere das Papier des Social Media-Unternehmens fast 13% im Minus.Gehe es nach Goldman Sachs, wird das Papier noch weiter fallen. Analyst Eric Sheridan habe in seiner Studie vom Mittwoch das Kursziel für die Snap-Aktie von 10 auf 8 USD gesenkt und sehe somit Abwärtspotenzial von weiteren 20%. Er stufe den Titel mit "halten" ein. Ebenfalls zum Halten rate UBS-Analyst Lloyd Walmsley. Er halte die Snap-Aktie auf dem aktuellen Niveau von 1o% jedoch für fair bewertet.Mit dem nachbörslichen Kursrutsch finde der jüngste Erholungsversuch der Snap-Aktie ein jähes Ende. Nun rücke auch die 90-Tage-Linie bei 9,89 USD wieder in den Fokus, die das Papier erst kürzlich habe überwinden können. Diese gelte es nun unbedingt zu verteidigen, solle sich das charttechnische Bild nicht noch weiter eintrüben. Anlegern sollten weiter an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Börsenplätze Snap-Aktie: