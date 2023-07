Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Macher der Foto-App Snapchat würden ihr einst boomendes Werbegeschäft nicht in Gang bekommen. Anleger seien über die Aussicht auf einen dritten Umsatzrückgang in Folge so enttäuscht gewesen, dass sie die Aktie um fast ein Fünftel hätten einbrechen lassen. Bis zu diesem Jahr seien die Snap-Erlöse immer nur gewachsen - und das meist stark.Im vergangenen Quartal sei der Snap-Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,07 Mrd. Dollar (970 Mio. Euro) zurückgegangen. Damit habe Snap etwas über den Erwartungen der Analysten gelegen, habe sie jedoch mit der Prognose von 1,07 bis 1,13 Mrd. Dollar für das laufende Quartal verfehlt. Denn die Zahlen würden allenfalls stagnierende Erlöse bedeuten. Die Aktie sei im frühen US-Handel rund 20 Prozent gefallen.Snap sei zuletzt vom allgemeinen Abschwung bei Online-Werbung wegen Konjunktursorgen hart getroffen worden. Google und der Facebook-Konzern Meta seien als Platzhirsche besser durch diese Schwächephase gekommen. Unterm Strich habe es einen Verlust von 377 Mio. Dollar nach roten Zahlen von 422 Mio. Dollar vor einem Jahr gegeben.Firmenchef Evan Spiegel habe in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt, Snapchat wolle sich stärker als ein Ort für die Kommunikation zwischen Freunden und Familienmitgliedern etablieren.Der Markt strafe die Snap-Aktie vor allem für den schwachen Ausblick auf das laufende Quartal deutlich ab.Anleger halten sich fern, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2023)Mit Material von dpaAFX