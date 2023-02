Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (01.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Foto-App Snapchat gewinne zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber das Werbegeschäft komme nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechne die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen zwei und zehn Prozent.Snap sei zuletzt auch tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich habe es im vergangenen Quartal einen Verlust von rund 288,5 Millionen Dollar gegeben, nach 22,5 Millionen Dollar Gewinn ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei bei 1,3 Milliarden Dollar geblieben, wie Snap nach US-Börsenschluss am Dienstag mitgeteilt habe. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel um rund 14 Prozent gefallen.Die Zahl der Snapchat-Nutzer sei auf 375 Millionen von 363 Millionen drei Monate zuvor gestiegen.Gründer und Chef Evan Spiegel habe auf die schwächelnde Wirtschaft verwiesen, die den Online-Werbemarkt bremse. Snapchat würden auch weiterhin Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen machen. App-Entwickler wie Snap müssten Nutzer um Erlaubnis fragen, wenn sie zur Personalisierung der Werbung deren Aktivitäten über verschiedene Anwendungen und Websites hinweg würden verfolgen wollen. Viele Nutzer würden dies ablehnen, dadurch seien Anzeigen-Plattformen unter anderem bei Snapchat und Facebook weniger effizient geworden.Derzeit besteht kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2023)Mit Material von dpa-AFX