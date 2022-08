Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,934 EUR +9,25% (31.08.2022, 21:17)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,875 USD +8,64% (31.08.2022, 21:06)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snap befinde sich aktuell in der größten operativen Krise seiner Geschichte. Um den Druck etwas zu senken wolle das US-Unternehmen nun laut Medienberichten rund jede fünfte Stelle der über 6.000 Jobs streichen.An der Börse kämen die Sparmaßnahmen gut an: Die Snap-Aktie gewinne am Mittwoch zuletzt rund 9%. Für längerfristige Anleger sei dies allerdings nur ein kleines Trostpflaster: Seit Jahresbeginn habe das Papier um fast 80% nachgegeben.Bei den von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten halte sich die Euphorie für die Snap-Aktie jedoch in Grenzen: Derzeit würden 15 Experten zum Kauf raten, vier Experten würden das Papier mit "verkaufen" einstufen und 22 würden Snap als Halteposition sehen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link