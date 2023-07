NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Snap-Aktie rutsche in die Verlustzone. Snap habe gestern schwache Zahlen gemeldet. Der Ausblick lasse eine Abschwächung des Geschäfts vermuten. Das Unternehmen habe knapp 1 Mrd. USD an Umsätzen erzielt. Die Handelsspanne betrage knapp 50%. Die Netzwerkkosten seien aber hoch. Die Einbindung der KI funktioniere also momentan nicht. Die Fantasie darauf hat vorher die Snap-Aktie stark nach oben getrieben und jetzt kommt die Quittung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:9,225 EUR -18,51% (25.07.2023, 15:21)