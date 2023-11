NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

12,98 USD +1,09% (29.11.2023)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Jefferies habe Snap und Pinterest hochgestuft, da die Analysten der Ansicht seien, dass beide Unternehmen Katalysatoren für ein höheres Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 hätten. Snap sei die umstrittenere Entscheidung, da Jefferies glaube, dass die Aktie wieder höher bewertet werde, wenn sich das Umsatzwachstum in Nordamerika bis 2024 in den mittleren Zehnerbereich beschleunige. Das Hauptrisiko für beide Heraufstufungen sei eine makroökonomische Verlangsamung, die sich auf die Werbebudgets auswirke. Bei Snap sei Jefferies zunehmend optimistisch, was die Erholung der Direct-Response-Plattform angehe.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Snap-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 12,00 auf 16,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:12,26 EUR +3,55% (30.11.2023, 12:21)