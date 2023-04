Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Börse habe die Macher der Foto-App Snapchat hart für den ersten Umsatzrückgang abgestraft. Die Snap-Aktie habe auf einen Schlag fast ein Fünftel ihres Werts verloren, obwohl das US-Unternehmen den Rückgang bereits vor drei Monaten in Aussicht gestellt habe. Überraschend sei v.a. eine Aussage des CEOs in der anschließenden Telefonkonferenz gewesen.In der Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Zahlen habe ein Analyst das Management direkt gefragt, ob es nicht besser wäre, die Investitionen in sogenannte erweiterte Realität (AR, Augmented Reality) wie digitale Anprobe zurückzufahren, bis Snap wieder mehr Geld habe. Das Vertrauen der Anleger in Snap stehe auf dem Spiel, habe er gewarnt. Mitgründer und Chef Evan Spiegel habe sich daraufhin überzeugt gezeigt, dass das Werbegeschäft wieder anspringen werde.Insbesondere die Resilienz des CEOs, was die Investitionen in erweiterte Realität angehe, dürfte für den starken Kurseinbruch gesorgt haben. Am Markt werde diese Fantasie derzeit eindeutig nicht geteilt. "Der Aktionär" rate Abstand zu halten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Snap-Aktie: