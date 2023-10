NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

9,10 USD -0,97% (26.10.2023, 15:44)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Snap-Aktienhabe nach den Quartalsergebnissen leicht zugelgt, da der Umsatz und das EBITDA über den vorherigen Schätzungen gelegen hätten, so heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Verbesserungen am Ad-Stack würden für starke Ergebnisse bei KMUs und EU-Werbekunden sorgen, während größere Unternehmen in Nordamerika weiterhin zurückbleiben würden. Das Wachstum von Snapchat+ setze sich mit über 5 Mio. bezahlten Abonnenten fort. Während Piper Sandler das Ergebnis ermutigend finde, seien das EBITDA und der freie Cashflow im Jahresvergleich immer noch rückläufig und es würden immer noch positive inkrementelle Margen erwartet.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Snap-Aktie bestätigt und das Kursziel von 8 auf 9 USD erhöht. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:8,54 EUR -1,73% (26.10.2023, 15:53)