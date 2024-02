NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

11,11 USD +0,09% (09.02.2024, 22:00)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) von 13 auf 11 USD.Die Ergebnisse für das vierte Quartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben und die Umsatzprognose des Unternehmens für das erste Quartal impliziere ein Wachstum von 11% bis 15% im Jahresvergleich, was unter der vorherigen Schätzung des Unternehmens liege, merke Morgan Stanley an, der sage, dass die Trendwende im Anzeigengeschäft angesichts des schwachen Engagements langsamer als erwartet verlaufe. Steigende Meta und Amazon Anzeigenverbesserungen und Impressionswachstum könnten weiteren Gegenwind im "Kampf um Werbedollar" bedeuten, so Morgan weiter.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Snap weiterhin mit "underweight". (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:10,38 EUR +0,78% (12.02.2024, 12:56)