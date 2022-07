Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

9,75 EUR -39,21% (22.07.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

9,96 USD -39,08% (22.07.2022, 22:15)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (23.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Social-Media-Konzern Snap habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht. Am Freitag breche die Aktie daraufhin um fast 40 Prozent ein. Eine harsche Analysenschelte von J.P. Morgan samt Doppel-Abstufung mache die Lage dabei nicht besser.Das gebe es nicht alle Tage: J.P. Morgan-Analyst Douglas Anmuth habe sein Votum für die Snap-Aktie in einer Reaktion auf das schwache Zahlenwerk gleich um zwei Stufen von "overweight" auf "underweight" gesenkt. Das Kursziel habe er bei der Gelegenheit um satte 63 Prozent - von 24 auf 9 Dollar - zusammengestrichen.Selbst nach den heutigen Verlusten, die die Aktie zeitweise unter die 10-Dollar-Marke gedrückt hätten, signalisiere er damit weitere zehn Prozent Abwärtsrisiko. Noch pessimistischer sei derzeit keiner der 42 Wall-Street-Experten, die laut Bloomberg die Snap-Aktie covern.Laut Anmuth habe der App-Betreiber den am Werbemarkt herrschenden Druck quasi nicht mehr unter Kontrolle. Der Wettbewerber TikTok sei zwar nicht explizit erwähnt worden, der Aufstieg dieser Plattform habe aber wohl große Auswirkungen auf das Geschäft von Snap. Er rechne nun im ganzen Online-Werbesektor mit Gegenwind.Mit Blick auf das dramatisch eingetrübte Chartbild und die große Unsicherheit rund um die künftige Geschäftsentwicklung lassen Anleger weiterhin die Finger von der Snap-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von dpa-AFX.