Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (12.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Einen August zum Vergessen würden die Aktionäre von Snap erleben. Die Aktie sei im Begriff den neunten Verlusttag in Serie einzufahren. Noch länger sei es zuletzt vor über eineinhalb Jahren bergab gegangen. Das Papier habe seit Monatsbeginn schon mehr als doppelt so hohe Verluste angehäuft wie der breite NASDAQ Composite-Index.Das große Problem des US-Unternehmens sei, dass es die nach wie vor wachsende Zahl täglich aktiver Nutzer - im zweiten Quartal immerhin 397 Mio. - nicht ausreichend monetarisiert bekomme. Dem User-Wachstum von 3,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei ein Rückgang beim durchschnittlichen Umsatz pro Kunden (ARPU) von 16% gegenübergestanden. Dass es sich hierbei nicht mehr um ein strukturelles Problem von Social-Media-Plattformen handele, belege Meta, dessen ARPU im Q2 um 5,3% zugelegt habe.Etwas Hoffnung liefere immerhin die Charttechnik. Zwar habe die Snap-Aktie am Donnerstag auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen, aber im Bereich von 9,80 USD habe der Kurs in den letzten zwölf Monaten eine Unterstützung ausgebildet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU