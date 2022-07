Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

11,698 EUR -27,05% (22.07.2022, 10:44)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

11,88 USD -27,43% (22.07.2022, 10:42, vorbörslich)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (22.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das soziale Netzwerk Snap habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Das Unternehmen sei beim Umsatz und Gewinn hinter den eigenen Prognosen sowie den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und habe zudem auf die Q3-Prognose verzichtet. Der Titel habe im nachbörslichen Handel fast ein Drittel seines Börsenwerts verloren.Das Unternehmen habe im Rahmen des Quartalsberichts mitgeteilt, dass es "ungeachtet des Gegenwinds" nicht zufrieden mit den Ergebnissen sei. In der Tat gebe es an diesen Zahlen kaum etwas Positives. Das Unternehmen habe seine eigene Prognose verfehlt, die es zuvor gesenkt habe.Negativ sei außerdem, dass der Social-Media-Dienst seine Umsatzeinbußen nicht nur auf das eingetrübte makroökonomische Umfeld, sondern auch auf die Konkurrenz (TikTok) und das iOS-Update von Apple zurückführe. Snap habe mittlerweile über ein Jahr Zeit gehabt, um eine technische Lösung zu entwickeln, die die negativen Folgen des Anti-Tracking-Schutzes von Apple milde.Kontraproduktiv sei im Umfeld steigender Zinsen auch die mangelnde Profitabilität des Konzerns. Daher überrasche es nicht wirklich, dass Snap nun die Zahl der Neueinstellungen sowie den Anstieg der operativen Kosten "deutlich reduzieren" möchte.An den Snap-Zahlen gebe es nichts schön zu reden. Sie seien einfach schwach gewesen. Anleger sollten angesichts der zahlreichen Unsicherheiten rund um die künftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens die Aktie meiden.Aktuell leide die komplette Online-Werbeindustrie unter der schwachen Konjunktur und schrumpfenden Marketing-Budgets von Unternehmen. Snaps Probleme - wie etwa mangelnde Profitabilität oder iOS-Updates - seien aber zum Teil spezifischer Natur und würden nicht die gesamte Branche gleichermaßen stark betreffen.Daher geht "Der Aktionär" nicht davon aus, dass Alphabet, Meta oder Twitter bei ihren Zahlen nächste Woche genauso enttäuschen werden wie Snap, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.07.2022)