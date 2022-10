Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsinstitut IMK habe berechnet, dass sich die Bruttoentlastung für einen Ein-Personen-Haushalt zwischen rund 893 Euro (niedrigstes Einkommensdezil) und 1.375 Euro (höchstes Einkommensdezil) bewege. Die Gaskommission schlage eine Besteuerung des geldwerten Vorteils vor, sodass man netto zu einer Entlastungsstruktur kommen dürfte, die den niedrigeren Einkommen stärker zugutekomme.



Bevor einige häufig genannte Kritikpunkte aufgegriffen würden, sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Konzept einen großen Vorteil habe: Es sei kompatibel mit den Plänen aus Brüssel, eine temporäre Erdgaspreisobergrenze einzuführen. Denn diese werde vermutlich so konzipiert, dass vor allem Preisspitzen gekappt würden und der Preis für Erdgas höher liegen werde als die vorgeschlagenen Grundkontingentpreise in Deutschland. Dass die von der EU geplante Preisobergrenze per se kritikwürdig sei, stehe auf einem anderen Blatt.



Eine Kritik an dem Vorschlag der Gaskommission sei, dass die Regelung für die privaten Haushalte erst ab März 2023 in Kraft treten solle, also wenn sich die Heizperiode allmählich dem Ende zuneige. Allerdings werde bei diesem Vorwurf häufig unterschlagen, dass die Haushalte im Dezember eine Einmalzahlung in Höhe des Abschlagbetrages erhalten sollten. Das kompensiere zumindest teilweise die Mehrkosten, die auf die meisten Menschen zukämen.



Weiter sei festzustellen, dass selbst diese vereinfachte Darstellung so klinge, als ob die Umsetzung sehr kompliziert werde. Grundkontingente müssten ermittelt werden, was beispielsweise bei Mietshäusern mit vielen Parteien nicht ganz einfach sei. Bei Fernwärme müssten modifizierte Regelungen gefunden und die Reform des Wohngeldes müsse ebenfalls berücksichtigt werden. Bei Unternehmen wiederum schwanke der Gasverbrauch von Jahr zu Jahr erheblich, was die Ermittlung eines fairen Grundkontingents zusätzlich erschwere. Es sei klar, dass es auch zu Härtefallregelungen kommen müsse, weil nicht jeder Fall standardmäßig abgedeckt werden könne.



Auch wenn das der Gaskommission bewusst sei und dies zum größten Teil Eingang in den Vorschlag gefunden habe, dränge sich dennoch die Frage auf: Hätte man das Ganze nicht einfacher haben können, indem eine generelle Preisobergrenze wie in Frankreich definiert worden wäre, wo die Energieanbieter ihre Preise in diesem Jahr um höchstens 4% und im kommenden Jahr um höchstens 15% anheben dürften? Die Antwort darauf laute nein. Je nach Ausgestaltung einer generellen Preisobergrenze könne es dazu kommen, dass im Inland erworbenes Erdgas im Ausland zu einem höheren Preis verkauft werde, was die Knappheit im Inland erhöhen würde.



Außerdem würde der Anreiz, den Erdgasverbrauch zurückzuschrauben, wegfallen. Daher sei es auch kein Wunder, dass Frankreich in diesem Jahr fast 10% seines Energieverbrauchs - darunter auch mit Erdgas produzierter Strom - importiert habe, teilweise aus Deutschland.



Also: Ja, Frankreich habe die einfachere Lösung, aber würde man dieses Konzept umsetzen, würde das Energieproblem noch größer werden. Denn eine Erdgasmangellage könne man nur verhindern, wenn nicht nur das Angebot an Erdgas erhöht werde - hier sei etwa der Bau der LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zu nennen -, sondern auch die Nachfrage durch Preissignalen reduziert werde. Der Vorschlag der Gaskommission habe gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen. Daher wäre es zu begrüßen, wenn die Bundesregierung diesen Vorschlag zeitnah umsetze. (20.10.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Gaskommission hat einen smarten Vorschlag erarbeitet, wie man die Belastung für Unternehmen und private Haushalte begrenzen kann, ohne dass der Sparanreiz wegfällt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank."Meine Güte, ist das wieder kompliziert", so die Reaktion mancher Kommentatoren auf den Anfang Oktober vorgelegten Vorschlag der Gaskommission, mit dessen Hilfe die durch die hohen Gaspreise bedingte Belastung von Unternehmen und private Haushalte begrenzt werden solle. Man dürfe sich sicher sein, dass sich teilweise die gleichen Kommentatoren mit den Worten "dann spart ja niemand mehr" gemeldet hätten, wenn es eine ganz schlichte Preisobergrenze gegeben hätte. Tatsächlich habe die Gaskommission eine relativ elegante Lösung entwickelt, um Entlastungen und Sparanreize unter einen Hut zu bekommen.Was genau stehe im Vorschlag der von der Bundesregierung beauftragten Gaskommission drin? Die Grundidee sei, dass sowohl Unternehmen als auch private Haushalte ein Grundkontingent an Erdgas zu einem festgelegten Tarif erwerben könnten. Werde weniger als das Grundkontingent verbraucht, erhalte der Gaskunde vereinfacht gesagt die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem festgelegten Grundkontingentpreis ausgezahlt. Umgekehrt werde der über das Grundkontingent hinausgehende Verbrauch zum Marktpreis abgerechnet. Im Ergebnis werde ein starker Anreiz geschaffen, den Erdgasverbrauch zu drosseln.Zwischen Haushalten bzw. kleinen Gewerbetreibenden und Unternehmen werde natürlich differenziert. So solle das Grundkontingent für größere Unternehmen auf 70% des Jahres 2021 festgelegt werden, für das ein Preis von 7 Cent pro kWh kalkuliert werde. Sollte das Kontingent nicht ganz aufgebraucht werden, könnten Unternehmen die nicht verbrauchten Mengen zu Marktpreisen verkaufen, sodass sie den Differenzbetrag zum Kontingentpreis einstreichen könnten. Das werde in das Kalkül jedes Unternehmens eingehen, das überlege, ob es sich lohne, eine alternative Energiequelle zu verwenden, die Produktion zu verlagern oder den Betrieb zumindest temporär zu schließen. Hier würden Marktkräfte genutzt, die unter den gegebenen Umständen zu einer effizienten Allokation der Ressourcen führen sollten.Angenommen, der private Haushalt verbrauche nicht nur 20%, sondern sogar 40% weniger, würde der Verbraucher für die zusätzlich eingesparten kWh (das wären 4.000 kWh) die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis und den 12 Cent pro kWh erhalten. Werde hingegen genauso viel Gas verbraucht wie im Jahr 2021, müsste für 4.000 kWh der vereinbarte Marktpreis gezahlt werden, der sich unterschiedlichen Schätzungen zufolge im Bereich von 29 Cent pro kWh liegen dürfte. 2019 habe der durchschnittliche Abrechnungspreis noch bei 6 Cent pro kWh gelegen.