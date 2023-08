XETRA-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Smartbroker: Die Spannung steigt - AktienanalyseNach zwei durchwachsenen steigt bei Smartbroker (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) die Spannung: Der gleichnamige Online-Broker wurde technisch vollständig überarbeitet sowie "Design und Nutzererlebnis auf ein komplett neues Level gehoben", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der "Smartbroker+" verbinde wie sein Vorgänger das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den günstigen Konditionen eines Neobrokers. Damit würden die Berliner gezielt auch jüngere Zielgruppen ansprechen, die sich derzeit meist noch bei Trade Republic wiederfinden würden. Die Chancen, dass im Zuge der 25-jährigen Erfahrung der Smartbroker-Gruppe mit ihren reichweitenstarken Börsenportalen das Projekt zum Erfolg geführt werden könne, stünden gut. Dafür sprächen auch die jüngsten Insiderkäufe, unter anderen von CEO André Kolbinger für 161.500 Euro. Da keine Zertifikate verfügbar sind, müssen risikobereite Anleger mit der Aktie vorliebnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:9,08 EUR +0,44% (02.08.2023, 22:26)