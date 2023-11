Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Smartbroker Holding-Aktie und sein Kursziel in Höhe von 13,50 Euro. (Analyse vom 23.11.2023)



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (23.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Smartbroker habe jüngst den erfolgreichen Depotumzug sowie den Abschluss eines neuen Vertrags mit der DAB bezüglich der weiteren Betreuung der nicht umgezogenen Kunden verkündet, der in den nächsten Wochen unterschrieben werden dürfte. Der große Unsicherheitsfaktor hinsichtlich eines potenziellen, signifikanten Kundenverlusts im Rahmen des Umzugs sei somit nicht eingetreten und nicht mehr gegeben.Über 95% der umsatzgenerierenden Kunden würden erhalten bleiben: Durch den neuen Vertrag mit der bisherigen Partnerbank DAB werde und habe SB1 keinen signifikanten Kundenverlust erfahren. Nach Unternehmensangaben hätten im Rahmen des Umzugs lediglich 3.000 Kunden gekündigt, während wiederum 2.000 neue Kunden hätten gewonnen werden können. Dementsprechend werde auch die Höhe der abgewickelten Transaktionen und des betreuten Vermögens nur marginal abnehmen (MONe: <5%).Durch den Umzug von zwei Dritteln der aktiven Kunden zur Baader Bank werde sich Smartbroker's Profitabilität bei unveränderter Kundenbasis durch überlegene vertragliche Konditionen (u.a. zinsnahe Erträge) 2024 um min. 6 Mio. Euro yoy erhöhen (ca. 12% des MONe Umsatzes 2023). Weiter gehe Hoffmann davon aus, dass auch der neue DAB-Vertrag keine Verschlechterung der Konditionen vorsehe. Des Weiteren habe der Vorstand die aktive Kündigung der bestehenden 79.000 inaktiven Leerdepots zum Jahreswechsel bekannt gegeben, was zu einer direkten Kostenersparnis und keinen Umsatzeinbußen führen werde.Insgesamt liege das Ergebnis des Umzugs deutlich über den Erwartungen des Analysten, da er bislang von einem Verlust von 15% der Transaktionen und 10% der AuC’s ausgegangen sei.Sowohl im Medien- als auch im Transaktionsbereich dürfte das Marktumfeld bislang keine substanziellen Verbesserungen aufweisen. In Anbetracht der unsicheren Marktbedingungen positioniere sich der Analyst nun für 2024 vor allem im Mediengeschäft konservativer als zuvor. Im Transaktions-Segment erwarte er in 2024 35.000 Neukunden (zuvor: 50.000). Weiter habe Hoffmann die Churn-Rate im Brokerage-Geschäft von 5,0% auf 3,0% p.a. gesenkt, was dem marktüblichen Niveau entspreche und über den historischen Churn-Rates von SB1 liege (aufgrund der jungen Kohorten). Die verzinsliche Cash-Quote habe der Analyst gemäß den aktuellen Daten auf 4% der AuC angepasst (zuvor: MONe 10%). Außerdem gehe er davon aus, dass die Kostenbasis durch die seines Erachtens überwiegende Weiterbeschäftigung der internen und externen IT-Experten weniger stark zurückgehen werde als von ihm bisher prognostiziert. Durch den erfolgreichen Abschluss der risikobehafteten Übergangsphase reduziere der Analyst seinen Beta-Faktor von 1,4 auf 1,2, sodass sich der WACC nun auf 8,4% (zuvor: 9,4%) belaufe.Mit dem Abschluss des Depotumzugs sei einer der größten Risikofaktoren ohne signifikanten Umsatzverlust vom Tisch.