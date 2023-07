Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Smartbroker Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

9,02 EUR -0,66% (31.07.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

9,10 EUR +0,22% (31.07.2023, 11:40)



ISIN Smartbroker Holding-Aktie:

DE000A2GS609



WKN Smartbroker Holding-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol Smartbroker Holding-Aktie:

SB1



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (31.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Smartbroker habe jüngst die Awareness-Phase für die rundum überarbeitete Version seines Online Brokers gestartet sowie den GB 2022 vorgelegt, der die vorläufigen Zahlen bestätige.Vor wenigen Tagen habe das Unternehmen zahlreiche Informationen sowie das Design der neuen Web- bzw. Mobile-Oberfläche präsentiert. Nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG wirke dieses äußerst modern und aufgeräumt (Farbgestaltung in Schwarz-Weiß und Neongrün). Daneben erscheine den Aktienanalysten der Montega AG die Bedienung der App intuitiv und nutzerfreundlich zu sein - ein wichtiger Faktor für eine hohe Kundenzufriedenheit und letztlich eine geringe Churn-Rate.Nach Unternehmensangaben solle der Handel auf SMARTBROKER+ für die ersten Kunden in einer Early Access-Phase noch Ende August möglich sein. Anschließend werde der digitale Depotübertrag der Bestandskonten Ende Oktober vorgenommen. Nach einer knapp 1,5-jährigen, weitgehenden Pausierung der Neukundengewinnung würden die Aktienanalysten der Montega AG spätestens nach Abschluss des Depot-Umzugs von einer Wiederaufnahme der Marketing-Aktivitäten ausgehen.Nach dem Launch des SMARTBROKER+ solle ebenso die Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten und zu einem späteren Zeitpunkt auch der Handel von Kryptowährungen möglich sein. Während die Aktienanalysten der Montega AG davon ausgehen würden, dass dem Kryptohandel nur eine untergeordnete kommerzielle Bedeutung zukommen werde, sähen sie in den Wertpapierkrediten signifikantes Potenzial, das in ihren Prognosen bisher aus Vorsichtsgründen nicht abgebildet sei. Hierbei dürfte Smartbroker von den hohen AuC bzw. der durchschnittlichen Depotgröße seiner Kunden profitieren (Ø Depotvermögen: 34.300 Euro; AuC: 9,2 Mrd. Euro). Angesichts des äußerst stabilen Wertpapierkreditbestands des Konkurrenten flatexDEGIRO in Höhe von 0,9 Mrd. Euro bei AuC von 47,8 Mrd. Euro (Stand Juni 2023; rund 2% der AuC), der in 2023 mit durchschnittlich 5% verzinst werde, würde sich bei vergleichbaren Konditionen und Nutzungsgrad für Smartbroker ein zusätzliches Ertragspotenzial von ca. 9,2 Mio. Euro p.a. ergeben. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass die Partnerbank nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG einen signifikanten Anteil der Erlöse vereinnahmen dürfte.Smartbroker habe mit der vorgestellten App- und Web-Oberfläche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung geschaffen und behebe hierdurch die zentralen Schwachpunkte seiner Brokerage-Plattform. Auch die skizzierte mögliche Verbreiterung der Angebotspalette (Wertpapierkredite) unterstreiche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die Attraktivität des Investment Cases.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 14,00 Euro für die Smartbroker Holding-Aktie. (Analyse vom 31.07.2023)