Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (06.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Smartbroker habe gestern eine Ad-hoc anlässlich der umsatz- und ergebnisseitigen Anpassung der FY-Guidance veröffentlicht und vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr berichtet.Gemäß vorläufiger Zahlen habe Smartbroker im ersten Halbjahr einen Umsatz von 23,4 Mio. Euro erwirtschaftet, was einen Rückgang von 15,5% ggü. dem Vorjahr impliziere (H1/22: 27,7 Mio. Euro). Während Hoffmann im Brokerage-Segment aufgrund der von ihm prognostizierten geringeren Trading-Aktivität mit einem Erlösrückgang gerechnet habe (Trades pro Kunde H1/23 MONe: 9 vs. 11 in H1/22), habe sich das Mediengeschäft schwächer entwickelt als erwartet. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten habe aufgrund der geringeren Umsatzbasis mit 1,7 Mio. Euro (Vj.: 4,6 Mio. Euro) leicht unter den Analystenerwartungen gelegen.Nach Unternehmensangaben solle der Umsatz in 2023 nun zwischen 46 und 51 Mio. Euro bei einem EBITDA (nach Kundengewinnungskosten) von -1,0 bis 1,0 Mio. Euro liegen.Angesichts des auf niedrigem Niveau stabilisierten Umfelds erwarte der Analyst ein H2, das umsatzseitig nur leicht über dem ersten Halbjahr liege, wobei das EBITDA in H2 aufgrund einmaliger Kosten des Depot-Umzugs geringer ausfallen dürfte. Ebenso reduzieren der Analyst seine Umsatzerwartungen für das Mediengeschäft für 2024ff. leicht, erwarte jedoch weiterhin hohe EBITDA-Margen von über 40%. Im Transaktionssegment rechne er angesichts des eingetrübten Sentiments sowie der entsprechend gedämpften Neukundengewinnung der relevanten Peers auch bei SB mit einem in 2024 gebremsten Kundenwachstum (MONe: 50.000 Neukunden, zuvor: 75.000) und geringeren Trades/Kunde (MONe: 22 in 2024). Obwohl der Analyst im nächsten GJ von leicht höheren Kundengewinnungskosten je neuem Depot ausgehe, wirke sich das prognostizierte langsamere Nutzerwachstum in 2024 EBITDA-erhöhend aus, da die Gesamt-CAC sinken dürften.Trotz des eingetrübten Branchenumfelds sei Smartbroker nach Erachten des Analysten mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und der jüngst gelaunchten App in einer soliden Wettbewerbsposition. Der mittelfristige Investment-Case sei seines Erachtens unverändert intakt.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Smartbroker Holding-Aktie mit einem Kursziel in Höhe von 13,50 Euro. (Analyse vom 06.09.2023)