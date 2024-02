Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (26.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Smartbroker habe jüngst über die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres berichtet und die zuvor reduzierten Prognosen der Aktienanalysten der Montega AG umsatzseitig leicht unter- und ergebnisseitig übertroffen. Darüber hinaus habe das Unternehmen den Ausblick für 2024 vorgestellt, der bewusst keine Belebung des Umfelds unterstelle. Die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG lägen in Bezug auf die Erlöse und das EBITDA jeweils in der oberen Hälfte der Guidance.Smartbroker habe 2023 mit einem Umsatz von 46,3 Mio. EUR (-12,3% yoy) abgeschlossen, wobei der Rückgang nahezu gänzlich auf das Medien-Segment zurückzuführen sei. Das zweite Halbjahr zeige dabei eine Fortsetzung des Umsatz- und EBITDA-Rückgangs (aller Erlösströme) des Medien-Segments. Für 2024 erwarte der Vorstand in diesem Bereich einen weiteren, leicht zweistelligen Umsatzrückgang (yoy). Auf Ebene des EBITDA seien konzernweit 0,5 Mio. EUR erzielt worden, wobei der Medienbereich mit 5,7 Mio. EUR (-61% yoy) den Verlust des Brokerage-Segments (-5,2 Mio. EUR) leicht überkompensiert habe. Die unterjährig negative Ergebnisentwicklung sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch teils auf Einmalkosten des Depot-Umzugs in H2 zurückzuführen.Für das laufende Jahr habe das Management in seiner jüngst veröffentlichten Guidance keine Belebung des Marktumfelds berücksichtigt, sodass die FY-Prognose bei einer Verbesserung der Rahmenbedingungen übertroffen werden dürfte. Dabei sehe die Guidance eine Umsatzsteigerung von 8,0% bis 18,8% yoy auf 50,0 bis 55,0 Mio. EUR (MONe: 53,4 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von -1,0 bis 3,0 Mio. EUR vor (MONe: 1,9 Mio. EUR). Auf Segmentebene dürfte der Bereich Transaktion durch verbesserte Konditionen im neuen Setup (neuer Abwicklungspartner) signifikantes Umsatzwachstum und ein höheres EBITDA trotz Steigerung der CAC verzeichnen. Nach umfangreichen CAPEX in den Vorjahren beziffere der Vorstand die Investitionen in 2024 auf rund 2,5 Mio. EUR, sodass sich gemäß Guidance zudem ein leicht negativer Free Cashflow ergeben könnte. Insgesamt liege die Guidance im Rahmen der Aktienanalysten der Montega AG Prognosen, sodass sie diese bestätigen würden.Die '24er Guidance spiegele die herausfordernden Rahmenbedingungen im Mediensegment wider. Das Brokerage-Segment werde dagegen nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG aufgrund vorteilhafter Vertragsbedingungen sowohl im Umsatz als auch im EBITDA wie erwartet zulegen.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 11,00 EUR für die Smartbroker Holding-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)