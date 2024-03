XETRA-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

Die Unternehmensgruppe der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der seit Markteintritt im Dezember 2019 als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ariva.de). Mit mehr als 220 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 2022) ist Smartbroker Holding der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Fachautoren das Geschehen rund um die Themen Wirtschaft, Börse und Politik. (14.03.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Smartbroker (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) hat 2023 einen Umsatz von circa 46,3 Mio. Euro erzielt; das entspricht einem Minus von 12 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA sei von 8,8 Mio. auf 0,5 Mio. Euro eingeknickt - Folge der Transformation des Konzerns, die vor allem im Relaunch von Smartbroker zu Smartbroker+ und den dafür nötigen Investitionen bestehe.Auch 2024 werde der Umbau noch zu spüren sein. Der Fokus liege auf der Normalisierung des operativen Betriebs und der Wiederaufnahme der Neukundengewinnung ab Mitte 2024. Smartbroker plane für 2024 mit Erlösen zwischen 50 Mio. und 55 Mio. Euro, was einem Plus von circa 13 Prozent entspreche, und einem EBITDA zwischen minus einer Mio. und plus drei Mio. Euro. Die Planzahlen dürften bewusst vorsichtig gewählt sein. Sollte das positive Börsenumfeld anhalten, dürfte deutlich mehr möglich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Smartbroker Holding-Aktie: