ISIN Smartbroker Holding-Aktie:

DE000A2GS609



WKN Smartbroker Holding-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol Smartbroker Holding-Aktie:

SB1



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (19.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Smartbroker Holding AG-Aktie (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Smartbroker habe jüngst ein Update zu den operativen Entwicklungen im Medien- und Transaktionssegment gegeben, demzufolge die Entwicklungsarbeiten nahezu fertiggestellt seien und der Launch des Smartbroker 2.0 planmäßig in den nächsten Monaten vollzogen werden solle. Darüber hinaus hätten zwei weitere Derivate-Partner gewonnen sowie die optische Überarbeitung des Wallstreet Online-Portals abgeschlossen werden können.Bereits für Juli avisiere der Vorstand eine offizielle Vorstellung der neuen Smartbroker App sowie des gänzlich neu entwickelten Frontends der Web-Version. Nach Unternehmensangaben solle wenige Wochen später eine offizielle Beta- bzw. Testphase für Smartbroker-Kunden und Interessenten starten, in der die Produkte ausgiebig getestet werden könnten. Mit der offiziellen Produktvorstellung leite das Unternehmen somit die Marketingphase ein, bei der Smartbroker auch von der hohen Reichweite seiner vier Finanzportale profitieren dürfte.Nach Erachten des Analysten werde vor allem der Migrationsprozess zur Baader Bank ausschlaggebend für den zukünftigen Erfolg des Segments sein. Grundsätzlich könnten alle Smartbroker-Kunden auch nach dem Produktstart noch einige Zeit ohne jegliche Änderungen handeln, würden jedoch digital aufgefordert, ihr Depot zur Baader zu migrieren. Nach Unternehmensangaben sei dieser Prozess aus Kundensicht in rund zehn Minuten erledigt, da lediglich einige Zustimmungen erteilt und anschließend das typische Video-Ident-Verfahren durchlaufen werden müssten.Für das laufende Jahr halte der Analyst das Erreichen der Guidance weiterhin für realistisch (Umsatz: 51 bis 56 Mio. Euro; EBITDA: 1 bis 4 Mio. Euro). Hierzu sollte zunächst ein nachhaltig starkes Mediengeschäft beitragen. Außerdem gehe er auf Basis der berichteten Transaktionszahlen der Peers flatexDEGIRO (tägliche Transaktionen Januar bis Mai 2023 nur marginal unter H2/22) und Avanza (tägliche Transaktionen Q1/23 ggü. Q4/22: +17% bzw. ggü. Q3/22: +12%) davon aus, dass sich die Handelsaktivität auf dem Niveau des H2/2022 stabilisiert habe. Insgesamt sehe er seine bisherigen Annahmen bestätigt, sodass er seine Prognosen beibehalte.Der Analyst gehe weiterhin davon aus, dass Smartbroker den weit überwiegenden Teil der aktiven Kunden und der Assets under Custody migrieren könne, wobei er dies auf das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die hohe Kundenzufriedenheit und die branchentypische hohe Kundenloyalität zurückführe.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Smartbroker Holding-Aktie mit einem Kursziel von 14,00 Euro. (Analyse vom 19.06.2023)