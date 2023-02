Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (07.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die Coverage der Smartbroker Holding AG-Aktie (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) mit dem Votum "kaufen" auf.Die Smartbroker Holding AG sei ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Finanzwebseiten und die Erbringung von digitalen Retail-Brokerage-Dienstleistungen spezialisiert habe. So erreiche die Gesellschaft als zweitgrößter Finanzportalbetreiber rund 40% der selbstentscheidenden Privatanleger im deutschsprachigen Raum und verfüge im Medienbereich über eine exzellente Monetarisierungsstrategie, die sich in einer stabilen, segmentspezifischen EBITDA-Marge von rund 40% widerspiegle. In den letzten Jahren habe das Unternehmen den Geschäftsbereich Medien systematisch durch Übernahmen gestärkt und die Segmentumsätze zwischen 2016 und 2021 um mehr als 60% p.a. gesteigert.Mit dem Aufbau des synergetischen Retail-Brokerage-Segments seit Ende 2019 ziele die Smartbroker Holding AG auf die Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale und die Diversifikation des Geschäftsmodells ab. Hierbei profitiere das Unternehmen insbesondere bei der Kundengewinnung von der großen Reichweite der eigenen Medienportale, indem hochwertige Werbeplätze kostenlos zur Verfügung gestellt würden.Zudem begünstige die hohe Cashflow-Conversion des Stammgeschäfts durch die Reinvestition der Kapitalzuflüsse das Wachstum der Smartbroker-Wertpapierdepots (2021: +110% yoy bzw. +129.000 yoy auf 246.000). Das derzeit spürbar verringerte Wachstumstempo (2022: unter 30.000 Depots yoy) sei neben dem heraufordernden Marktumfeld auch auf eine planmäßige Reduzierung der Marketingausgaben im Zuge des Relaunchs des Next-Generation-Brokers Mitte 2023 ("Smartbroker 2.0") zurückzuführen. Die neue Version biete dem Konzern durch die Erweiterung der Erlösquellen sowohl eine Reduzierung des Risikoprofils als auch eine Erhöhung der langfristigen Rentabilität. Der operative Break-Even dieses Segments werde im Geschäftsjahr 2024 avisiert.Die jüngst vorgenommene Anpassung der FY-Prognose 2022 habe der Kapitalmarkt bereits antizipiert. Aus Sicht der Analysten böten nun die erneute Bekräftigung des diesjährigen Launches, die Veröffentlichung erster Produktdetails des Smartbrokers 2.0 und die Einführung einer dezidierten Segmentberichterstattung Potenzial für eine nachhaltige Verbesserung des Sentiments gegenüber dem Unternehmen.Derzeit verkenne der Kapitalmarkt sowohl die hohe Ertragskraft des Stammgeschäfts als auch das enorme Potenzial des Smartbrokers 2.0.Christoph Hoffmann und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die Smartbroker Holding AG mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 14,00 Euro in ihre Coverage auf. (Analyse vom 07.02.2023)