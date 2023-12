XETRA-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

8,98 EUR +0,90% (06.12.2023, 17:36)



ISIN Smartbroker Holding-Aktie:

DE000A2GS609



WKN Smartbroker Holding-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol Smartbroker Holding-Aktie:

SB1



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding: Erfolgreiche Entwicklung - AktienanalyseDie Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) konnte den Umzug der Smartbroker-1.0-Bestandskunden zu "Smartbroker+" erfolgreich abschließen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt seien knapp 90.000 Kunden und mehr als fünf Mrd. betreutes Kundenvermögen auf den neuen Partner Baader Bank AG übertragen worden. Das entspreche einer Quote von mehr als 75 Prozent des vor dem Umzug betreuten Vermögens sämtlicher Kunden und knapp 70 Prozent der aktiven Smartbroker-Kunden. Aufgrund der Bereinigung der inaktiven Kunden erwarte das Smartbroker-Management eine Proforma-Erhöhung des Umsatzes und Cashflows von mindestens sechs Mio. Euro pro Jahr. Mit erneuten Aktienkäufen untermauere Vorstandschef André Kolbinger die erfolgreiche Entwicklung. Da keine Zertifikate verfügbar sind, müssen risikobereite Investoren weiterhin mit der Aktie der Holding vorliebnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:8,84 EUR -1,34% (07.12.2023, 14:21)