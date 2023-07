Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Smartbroker Holding AG-Aktie (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Wie jüngste Medienberichte bestätigen würden, hätten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments auf ein EU-weites Payment-for-Orderflow-Verbot ab 2026 geeinigt, das eine noch nicht bekannte Übergangsphase vorsieht und noch offiziell vom EU-Parlament beschlossen werden müsse. Hoffmann gehe aktuell davon aus, dass das Verbot sowohl Rückvergütungen von Börsen als auch von Derivatepartnern umfassen werde.Smartbroker nur in geringem Ausmaß betroffen: Wie Hoffmann bereits in seiner Initialstudie vom 7. Februar 2023 dargelegt habe, belaufe sich der PFOF-Erlösanteil Smartbrokers seines Erachtens auf aktuell rund 10 bis max. 15% des Konzernumsatzes. Hiervon entfalle wiederum der Löwenanteil auf Derivatepartner, während Rückvergütungen von Börsenbetreibern nur eine sehr geringe kommerzielle Bedeutung für Smartbroker aufweisen würden. Da sich das Geschäftsmodell im Zuge der Einführung des Smartbroker 2.0 durch die Vereinnahmung von Zinseinkünften und der Vermarktung des eigenen Frontends weiter diversifizieren werde, sehen der Analyst nur geringe Auswirkungen auf Smartbroker. Am stärksten betroffen sollten seines Erachtens die reinen Neobroker sein, die ihr aktuelles Geschäftsmodell in dieser Form ab 2026 nicht mehr weiterverfolgen werden könnten. Auch die engeren Wettbewerber wie flatexDEGIRO, Comdirect oder Consors dürften nach Erachten des Analysten im Falle eines Verbots von Derivate-Rückvergütungen betroffen sein, da diese ebenfalls über Premiumpartnerschaften mit Derivateanbietern verfügen würden und Rückvergütungen vereinnahmen dürften.Umverteilung der Werbebudgets der Derivateanbieter könnte bevorstehen: Starke Auswirkungen dürfte das Verbot dementsprechend ebenso für die Derivateanbieter haben, da sich die angebotenen Produkte nur begrenzt voneinander unterscheiden würden, sodass dem Marketing eine entscheidende Bedeutung zukomme. Ein Kernelement dieser Strategie würden nach Erachten des Analysten auch die vom Verbot betroffenen Rückvergütungen i.R. von Premiumpartnerschaften mit Brokern darstellen, durch die die Endkunden zu vergünstigten Konditionen handeln könnten und die Broker über Rückvergütungen partizipieren würden. Infolge des Verbots gehe der Analyst daher von einer Verschiebung der Budgets aus, wobei Smartbroker hier einerseits durch seine Online-Finanzportale und andererseits durch die eigene Benutzeroberfläche des Smartbroker 2.0 profitieren dürfte, mit deren Vermarktung der Analyst bereits ab 2024 rechne. So könnten Derivateanbieter in Zukunft beispielsweise vermehrt für eine vorteilhafte Platzierung ihrer Produkte innerhalb von mobilen Trading Apps bezahlen.Die Auswirkungen des PFOF-Verbots ab 2026 stufe Hoffmann für Smartbroker insgesamt als gering ein.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, ist weiterhin vom Investment Case sowie den Chancen des Smartbroker 2.0 überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Smartbroker Holding-Aktie mit einem Kursziel von 14,00 Euro. (Analyse vom 03.07.2023)