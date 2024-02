Tradegate-Aktienkurs Smartbroker Holding-Aktie:

Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (15.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) weiterhin zu kaufen.In der vergangenen Woche durften wir die Smartbroker Holding AG auf unseren Hamburger Investorentagen begrüßen, so der Analyst der Montega AG. Das Unternehmen sei vom aktuellen CFO Roland Nicklaus und Uwe Lüders, dem Vorstand für Marktfolge der Tochter Smartbroker AG vertreten worden. Der Fokus habe insbesondere auf der Roadmap für 2024 nach dem erfolgreichen Abschluss des Depot-Umzugs Ende des vergangenen Jahres gelegen. Das Erreichen der Guidance 2023 sei indes wie erwartet bestätigt worden.Die Smartbroker-Aktie sei unverändert ein Hebel auf den Kapitalmarkt. Beide Geschäftsbereiche seien hochskalierbar und hätten bei einer Belebung des Marktumfelds das Potenzial, die Margen überproportional zu steigern. Durch das Monats-Reporting dürfte die unterjährige Visibilität auf die Geschäftsentwicklung nun signifikant steigen. Eine Belebung des Markts würde dementsprechend zu einer zeitnahen Erhöhung der Analystenprognosen führen. Der stark gefallene Aktienkurs stelle nach Erachten des Analysten eine Übertreibung nach unten dar und impliziere langfristig deutlich unterdurchschnittliche Marktbedingungen im Medienbereich sowie den Verlust der guten Marktposition in Deutschland. Ebenso versage der Markt aktuell dem Brokerage Geschäft die Erholung der branchenweit niedrigen Transaktionsaktivität und gehe davon aus, dass die zukünftigen Marketingkampagnen des Unternehmens fehlschlagen würden, sodass kein signifikantes Wachstum im Transaktionsbereich erzielt werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Smartbroker Holding-Aktie: