ISIN Smartbroker Holding-Aktie:

DE000A2GS609



WKN Smartbroker Holding-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol Smartbroker Holding-Aktie:

SB1



Kurzprofil Smartbroker Holding AG:



Die Smartbroker-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1) betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (03.08.2023/ac/a/nw) (30.08.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Smartbroker Holding-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: SB1).Gemäß veröffentlichter Geschäftszahlen habe der Smartbroker-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Konzernumsatzanstieg um 9,5% auf 52,79 Mio. EUR (VJ: 48,20 Mio. EUR) erzielt. Dieser signifikante Umsatzzuwachs habe hierbei aus einer ganzjährigen Vollkonsolidierung der Smartbroker AG (ehemals wallstreet:online capital AG) resultiert, die 2021 zunächst "at equity"-konsolidiert und ab August 2021 vollkonsolidiert worden sei.Auf Ergebnisebene sei das operative EBITDA überproportional zur Umsatzentwicklung um 146,3% auf 8,77 Mio. EUR (VJ: 3,56 Mio. EUR) gestiegen. Die dynamische Ergebnisverbesserung basiere im Wesentlichen auf deutlich reduzierten Kundengewinnungskosten für den Smartbroker, die sich aus der geplanten Umstrukturierung des Setups des Smartbroker 2.0 ergeben hätten. Korrigiert um Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker, welche sich auf 4,02 Mio. EUR (VJ: 12,87 Mio. EUR) belaufen hätten, sei ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 12,79 Mio. EUR (VJ: 16,43 Mio. EUR) erzielt worden. Auf Nettobasis hätten insbesondere hohe außerplanmäßige Abschreibungen auf das alte Setup des Großprojektes Smartbroker 2.0 in Höhe von 12,59 Mio. EUR zu einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich negativeren Nettoergebnis in Höhe von -10,07 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR) geführt.Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 rechne das Smartbroker-Management trotz herausfordernder Rahmenbedingungen und umfangreicher Kostenbelastungen bis zum Abschluss des Großprojektes-Smartbroker 2.0 mit einer positiven operativen Entwicklung. Entsprechend erwarte das Unternehmen Konzernumsatzerlöse zwischen 51,0 Mio. EUR bis 56,0 Mio. EUR und ein um Neukundengewinnungskosten bereinigtes EBITDA (operatives Ergebnis) zwischen 1,0 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR.Insgesamt sähen die Analysten die Smartbroker-Gruppe weiterhin gut positioniert, um durch die kurz bevorstehende Einführung des vielversprechenden Launch des Smartbroker 2.0 kombiniert mit dem angestrebten Hochlauf der Marketing-Aktivitäten ab dem Geschäftsjahr 2024 wieder in den dynamischen Wachstumsmodus zurückzukehren. Durch die erwarteten Skaleneffekte aus dem prognostizierten starken Ausbau des Transaktionsgeschäfts sollte es dem Unternehmen gelingen, überproportionale Ergebniszuwächse zu erzielen und hierdurch die Konzernprofitabilität dynamisch zu steigern. Daneben sollte die verstärkte Verzahnung der beiden sich ergänzenden Geschäftsfelder (Media & Transaktion) zu deutlich positiven Synergieeffekten führen und damit auch die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung zusätzlich voranbringen können.Basierend auf ihren bestätigten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Folgejahre und dem eingetretenen Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf darauffolgende GJ 2024 statt zuvor 2023) haben die Analysten ihr bisheriges Kursziel leicht auf 17,90 EUR (zuvor: 17,70 EUR) je Aktie erhöht. Kurszielmindernd hätten sich hingegen angestiegene Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 2,00%, statt zuvor 1,50%) ausgewirkt.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Smartbroker Holding-Aktie. (Analyse vom 30.08.2023)