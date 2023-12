Unser Basisszenario geht von einem Soft Landing in den USA und einer graduellen Verbesserung des Wachstums in Europa in der zweiten Jahreshälfte 2024 aus, so Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz, Bellevue Asset Management. Auch die Stabilisierung in China und das absehbare Ende des Lagerabbau-Zyklus könnten die erwartete Trendwende bei Small und Mid Caps unterstützen. Allerdings gebe es auch Risiken. Eine mögliche Rezession, neue geopolitische Verwerfungen oder eine wieder deutlich höhere Inflation könnten das Comeback der Nebenwerte verzögern.



Unser Entrepreneur-Investmentansatz konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen, so Birgitte Olsen von Bellevue Asset Management. Entscheidend für die Auswahl seien hohe Margen, starke Innovationskraft, eine überdurchschnittliche Preissetzungsmacht und attraktive Cashflows. Besonders interessant seien Unternehmen, die eine geringe Verschuldung aufweisen würden, denn sie seien weniger abhängig von den mittelfristig höheren Zins- und Inflationsniveaus.



Im Portfolio von Bellevue liege die Nettoverschuldung gemessen am operativen Gewinn bei 0,6x und damit deutlich unter dem Durchschnitt von 1,2x bis 1,5x. In Zeiten steigender Zinsen sei ein niedriger Verschuldungsgrad elementar. Niedrigere Kapitalkosten, höhere Cashflows und ein geringerer Refinanzierungsbedarf seien wieder echte Wettbewerbsvorteile. Nicht zuletzt sollten die Unternehmen in strukturellen Wachstumsfeldern aktiv sein, um eine gewisse Wachstums- und Kursfantasie ins Portfolio zu bringen. Zu den Schlüsselthemen würden beispielsweise Near- und Reshoring, Digitalisierung, Elektrifizierung und die Energiewende zählen. Viele Small und Mid Caps dürften von den absehbar höheren globalen Investitionen in Infrastruktur profitieren. Dazu würden zum Beispiel Unternehmen in den Sektoren Technologie, Industrie und Logistik zählen.



Wir erleben im Westen einen neuen strategisch und politisch motivierten Capex-Boom; dieser globale Infrastruktur-Investitionszyklus ist ein Megatrend, der uns mindestens für die nächste Dekade begleiten wird, so Birgitte Olsen von Bellevue Asset Management. Dabei würden Unternehmen besonders profitieren, die in diesem neuen "Goldrausch" Schaufeln verkaufen würden im Sinne von innovativen Technologien, unverzichtbaren Dienstleistungen und allgemeinen Lösungen - darunter auch Logistikanbieter, Energieinfrastrukturspezialisten und IoT-Lösungsentwickler. (18.12.2023/ac/a/m)







Der Krieg in der Ukraine, die zwischenzeitlich hohe Inflation und der historisch starke Zinsanstieg haben die Aktienmärkte insgesamt in einen Risk-off-Modus versetzt, so Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz, Bellevue Asset Management.Small und Mid Caps hätten die Auswirkungen besonders deutlich zu spüren bekommen. Sie seien massiv abverkauft worden. In Krisenzeiten würden sie aufgrund ihrer geringeren Liquidität und dem erschwerten Zugang zu Kapital überdurchschnittlich stark leiden. Die Bewertungsniveaus seien daher historisch niedrig wie zuletzt während der großen Finanzkrise Ende 2008. Aktuell würden Small und Mid Caps sogar mit einem Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt. Das spreche dafür, dass bereits eine Menge Pessimismus eingepreist sei.