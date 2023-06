Boston (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer Aktien profitieren aktuell von einer Summe an Faktoren: höhere erwartete Wirtschaftswachstumsraten, ein überbewerteter US-Dollar, attraktive Bewertungen und großes Aufholpotenzial, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.



Darüber hinaus würden Schwellenländer-Aktien eine gute Möglichkeit zur Diversifikation gegenüber US-Aktien bieten. Vor diesem Hintergrund überrasche es nicht, dass sich Schwelländer-ETFs im Allgemeinen und Schwellenländer-Aktien-ETFs im Besonderen deutlicher Zuflüsse institutioneller Kunden erfreuen würden. Der MSCI Emerging Markets Small Caps biete darüber hinaus die Vorteile eines deutlich geringeren Exposures zu China, den Zugang zu stark wachsenden Volkswirtschaften wie Indien, Südkorea und Taiwan sowie einer attraktiven Sektorzusammensetzung mit einem in Relation zum MSCI Emerging Marktes geringeren Gewicht an Finanzwerten und einem höheren Gewicht an Industriewerten. (12.06.2023/ac/a/m)



