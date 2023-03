Dies habe dazu geführt, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) kleinerer Unternehmen erheblich gesunken seien, obwohl die zugrunde liegenden Geschäftsaussichten nicht wesentlich beeinträchtigt geworden seien. Zum Vergleich: Die aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisse würden einen starken Rückgang der Gewinne kleinerer Unternehmen einpreisen - ähnlich wie nach der globalen Finanzkrise. Dies sei nach Erachten der Experten unwahrscheinlich. In der Vergangenheit hätten kleinere Unternehmen sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zu den Large Caps in Zeiten hoher, aber nachlassender Inflation - dem Umfeld, in dem wir uns derzeit in den Vereinigten Staaten befänden - mit die besten Ergebnisse erzielt. Dies sei zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass kleinere Unternehmen wendiger seien und daher schneller auf ein sich veränderndes Umfeld reagieren könnten als ihre größeren Gegenspieler.



In der Zwischenzeit werde oft angenommen, dass kleinere Unternehmen Preisnehmer seien und nur begrenzte Möglichkeiten hätten, ihre Preissetzungsmacht auszuüben. Tatsächlich seien viele kleinere Unternehmen in Nischenbranchen oder unterversorgten Marktbereichen tätig und würden daher über mehr Preissetzungsmacht verfügen, als ihre Größe vermuten lasse. Wenn diese Unternehmen unter Inflationsdruck geraten würden, sei es durch Lohnerhöhungen oder durch steigende Inputkosten, könnten sie diese höheren Kosten an die Kunden weitergeben und so ihre Gewinnspannen schützen.



Auch wenn ein Unternehmen den Preis eines Endprodukts nicht kontrollieren könne, bedeute dies nicht, dass es keinen Einfluss auf die Gewinne habe. So könnten beispielsweise viele kleinere Unternehmen kritische Komponenten innerhalb komplizierterer Prozesse oder Lieferketten sein. Wie sich in den letzten Jahren überdeutlich gezeigt habe, führe ein geringes Angebot und eine hohe Nachfrage nach einem beliebigen Bauteil entlang der Lieferkette zu höheren Preisen für dessen Hersteller.



Kleinere Unternehmen würden am meisten von der sich abzeichnenden Abkehr von der Globalisierung hin zu einer stärker regionalisierten Weltwirtschaft profitieren. Diese inländische Neuausrichtung werde besonders in den USA deutlich, wo das "Onshoring" von Geschäftsabläufen und -prozessen nach der pandemiebedingten Unterbrechung der Lieferkette eine wichtige Priorität darstelle. Die US-Behörden würden den Herstellern Anreize geben, ihre Betriebe an Land zu verlagern, wobei erhebliche Investitionen zur Gewährleistung der Sicherheit der Lieferkette getätigt würden. Außerdem seien gesetzliche Änderungen eingeführt worden, die eine neue Welle inländischer Investitionen ausgelöst hätten, die ähnliche Initiativen in anderen Ländern bei weitem übertreffe. Kleinere Unternehmen dürften von diesem Onshoring-Trend einen beträchtlichen Nachfrageschub erfahren, da sie in der Regel empfindlicher auf die Binnenkonjunktur reagieren würden als ihre großkapitalisierten Konkurrenten.



In der Zwischenzeit habe sich ein starker US-Dollar in der Vergangenheit positiv auf die Aktien kleinerer Unternehmen in den USA ausgewirkt. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass kleinere Unternehmen den Großteil ihrer Einnahmen in den USA erwirtschaften würden. Umgekehrt würden größere Unternehmen, die stärker auf internationalen Märkten engagiert seien, durch einen stärkeren Dollar aufgrund von Währungsumrechnungsfaktoren sowie einer potenziell schwächeren Nachfrage nach ihren Waren und Dienstleistungen benachteiligt, da ein starker Dollar diese international weniger wettbewerbsfähig mache.



Die Risikoaversion der Anleger habe in letzter Zeit verständlicherweise zugenommen, was ein direkter Ausdruck der unsicheren US-Markt- und Weltwirtschaftsaussichten sei. Kleinere Unternehmen in den USA scheinen jedoch in der letzten Zeit unverhältnismäßig stark von der "Risikovermeidung" betroffen gewesen zu sein, so die Experten von T. Rowe Price. Die relativen Bewertungen im Vergleich zu größeren Unternehmen seien auf ein historisch niedriges Niveau gefallen, obwohl die Erträge relativ stabil bleiben würden. Dies deute auf eine Diskrepanz zwischen den Kursen von Small Caps und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten hin - eine Diskrepanz, die sich schnell wieder auflösen könnte, wenn es Anzeichen dafür gebe, dass die Inflation eingedämmt sei, die Zinserhöhungen ihren Höhepunkt erreicht hätten und die Wirtschaft sich als widerstandsfähiger erweise als allgemein erwartet. In der Zwischenzeit lehre uns die Geschichte, dass Small Caps nach einer Konjunkturabschwächung und zu Beginn des Aufschwungs zu einer starken Outperformance neigen könnten. Angesichts der starken Onshoring-Trends und des starken Dollars, die ebenfalls für Rückenwind sorgen würden, könnte nach Meinung der Experten jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um über ein Engagement in Small Caps nachzudenken. (02.03.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Nur wenige würden bestreiten, dass das derzeitige Marktumfeld in den USA nach wie vor schwierig ist: Inflation, steigende Zinssätze und ein schwächeres Wachstum belasten das Vertrauen der Anleger, so Curt Organt, Portfolio Manager bei T. Rowe Price.Es überrasche nicht, dass angesichts der unsicheren Lage risikoreichere Anlagen im vergangenen Jahr am stärksten gelitten hätten, wobei vor allem kleinere US-Unternehmen unter starken Verkaufsdruck geraten seien. Aus Sicht der Experten von T. Rowe Price hat das Pendel für kleinere Unternehmen allerdings zu weit ausgeschlagen, da sich der extreme Pessimismus hinsichtlich der makroökonomischen Aussichten von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abgekoppelt hat. Vor diesem Hintergrund würden sie vier Gründe betrachten, warum das Jahr 2023 für langfristig denkende Anleger ein günstiger Zeitpunkt sein könnte, um sich an kleineren Unternehmen zu beteiligen, da sich die US-Wirtschaft als widerstandsfähiger erweisen könnte als bisher angenommen.Das Bewertungsargument sei selten so überzeugend für kleinere US-Unternehmen gewesen. Seit dem Höchststand im November 2021 seien die Bewertungen sprunghaft gesunken und würden sich nun im Vergleich zu größeren Unternehmen auf historisch niedrigen Niveaus bewegen. Seit dem Zusammenbruch der Technologieblase seien die relativen Bewertungen von Small-Caps nicht mehr so günstig gewesen. Die Anleger sind verständlicherweise durch die hohe Inflation, die restriktive Geldpolitik und die Angst vor einer Rezession aufgeschreckt worden, aber die Auswirkungen auf kleinere Unternehmen scheinen unverhältnismäßig zu sein, so die Experten von T. Rowe Price. Der extreme Bewertungsabschlag, der derzeit auf kleinere US-Unternehmen angewandt werde, deute auf die Erwartung einer tiefen und langwierigen wirtschaftlichen Rezession hin - ihres Erachtens ein Worst-Case-Szenario.