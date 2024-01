NYSE-Aktienkurs Skechers-Aktie:

62,84 USD -0,05% (17.01.2024, 16:13)



ISIN Skechers-Aktie:

US8305661055



WKN Skechers-Aktie:

922814



Ticker-Symbol Skechers-Aktie:

SKAA



NYSE-Symbol Skechers-Aktie:

SKX



Kurzprofil Skechers U.S.A. Inc.:



Skechers U.S.A., Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) ist Designer und Vermarkter von Lifestyle-Schuhen für Männer, Frauen und Kinder sowie von Performance-Schuhen für Männer und Frauen unter dem Markennamen Skechers Performance. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländischer Großhandel, internationaler Großhandel und Direktvertrieb an Verbraucher. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Skechers-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Skechers U.S.A. Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) weiterhin mit "outperform" ein.Wedbush stelle fest, dass Skechers in 2023 eine der besten Aktien in seiner Berichterstattung gewesen sei, und man glaube, dass das Unternehmen für ein weiteres starkes Jahr 2024 bereit sei. Das Unternehmen sei der Meinung, dass die Marke weiterhin eine solide Dynamik aufweise, dass es im Großhandelskanal die Möglichkeit gebe, die Lagerbestände aufzufüllen, dass die Margen weiter steigen könnten und dass die Währungstrends günstiger geworden seien. Trotz des Gegenwinds in der Branche im letzten Jahr sei Skechers 2023 ein beständiger Gewinnbringer gewesen, und Wedbush glaube, dass sich die Zahlen in naher Zukunft weiter nach oben bewegen könnten.Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Skechers unverändert mit "outperform" ein und erhöht sein Kursziel von 62 auf 75 USD. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Skechers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Skechers-Aktie:56,90 EUR -1,63% (17.01.2024, 14:07)