Ein Blockbuster-Umsatz von 60 Mrd. USD würde GLP-1 zum umsatzstärksten Medikament der Welt machen und den derzeitigen Rekord von Comirnaty - dem Covid-Impfstoff von Pfizer und BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) - übertreffen, der 2022 einen Umsatz von 56 Mrd. USD erzielt habe. Außerdem würde es sich bei GLP-1 um jährlich wiederkehrende Umsätze handeln, während Comirnaty zwei oder drei Injektionen benötige.



Wie immer sei ein solches exponentielles Wachstum keine sichere Sache. In diesem Fall müsse die Produktion massiv ausgeweitet werden, zumal orale Medikamente mehr Wirkstoffe benötigen würden als injizierbare. Die Versorgungsprobleme müssten gelöst werden, und die nächsten GLP-1-Generationen müssten planmäßig zugelassen werden, mit besseren Ergebnissen bei der Gewichtsabnahme und ohne negative Nebenwirkungen.



Außerdem müssten die Preise für die Behandlung drastisch sinken, damit mehr Krankenkassen die Kosten erstatten könnten. Auch Personalknappheit könnte das Wachstum bremsen - und zwar nicht nur beim medizinischen Personal. Ein beratendes Gremium des britischen National Health Service habe kürzlich Wegovy für bestimmte Patienten mit Fettleibigkeit und anderen Erkrankungen empfohlen, allerdings nur in Verbindung mit einer Änderung der Lebensweise.



Die Behandlung von Fettleibigkeit könnte die Lebensqualität von Millionen von Menschen verbessern und gleichzeitig den Unternehmen und Anlegern ein gutes Gewinnwachstum bescheren. Seit der ersten FDA-Zulassung von Wegovy im Juni 2022 hätten die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly eine den Index übertreffende Rendite von mehr als 45% erzielt. In dieser Zeit habe Novo seine Wachstumsprognose für 2023 von 13 bis 19% für Umsatz und Betriebsergebnis auf 24 bis 30% für den Umsatz und 28 bis 34% für das Betriebsergebnis erhöht und dies mit dem robusten Wachstum der GLP-1-Franchise zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes begründet.



Die jüngsten Forschungsergebnisse von Lilly hätten eine statistisch signifikante Gewichtsabnahme von bis zu 15,7% nach 72 Wochen der Anwendung von Tirzepatid gezeigt. Das Unternehmen hoffe, die FDA-Zulassung im vierten Quartal 2023 zu erhalten. Obwohl Fettleibigkeit und Diabetes einen kleineren Teil des Geschäfts von Lilly ausmachen würden als das von Novo, scheinen die Anleger beide Unternehmen gleich zu behandeln, wenn es um den GLP-1-Nachrichtenfluss gehe.



Auch die Zulieferer der beiden Unternehmen könnten attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten. Thermo Fisher Scientific (ISIN US8835561023/ WKN 857209) zum Beispiel sei ein externer Hersteller, der Novo helfe, mit der wachsenden Nachfrage nach Wegovy Schritt zu halten. Für sie sei die Herstellung von GLP-1-Medikamenten nach den Covid-Impfstoffen der nächste Wachstumszweig.



Dexcom (ISIN US2521311074/ WKN A0D9T1) und Abbott Labs (ISIN US0028241000/ WKN 850103) würden mit ihren Geräten zur Messung des Blutzuckerspiegels ebenfalls von der GLP-1-Revolution profitieren. Die Geräte seien bisher vor allem an Typ-1-Diabetes-Patienten verkauft worden, dürften aber bei Typ-2-Diabetes- und fettleibigen Patienten, die sich einer GLP-1-Behandlung unterziehen und ihren Blutzuckerspiegel überwachen möchten, zunehmend nachgefragt werden - und damit einen viel größeren Markt schaffen. Sowohl Dexcom als auch Thermo Fisher Scientific seien Teil des Untertrends eHealth im Rahmen der Golden Age-Strategie.



Manchmal sei die Verbindung zur Fettleibigkeit für die Strategie noch weniger offensichtlich. Auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz habe das israelische Unternehmen InMode (ISIN IL0011595993/ WKN A2PP3A) eine steigende Nachfrage nach seinen Hautstraffungsgeräten aufgrund des GLP-1-bedingten Gewichtsverlusts in den USA erwähnt. Dies deute darauf hin, dass auch andere Branchen von diesem Trend betroffen sein könnten. Offenbar sei die Gewichtsabnahme nur der erste Schritt, die Straffung der erschlafften Haut der zweite, und vielleicht sei eine neue Garderobe der dritte? (11.08.2023/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Henk Grootveld, Portfoliomanager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).