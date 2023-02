Die Gewinnrendite solle eine grobe Annäherung an die langfristig erwartete Kursrendite von Aktien sein. "Zum größten Teil lag diese Annäherung im neuen Jahrtausend deutlich höher als das, was Anleiheinvestoren an Zinsen erwarten konnten", so Grüner. Aktuell sei dieser Unterschied allerdings deutlich geschrumpft. In den USA übersteige die Gewinnrendite des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die Renditen der 6-Monats-Schatzwechsel nur noch um etwa einen halben Prozentpunkt, der niedrigste Stand seit Anfang 2001. "Der Abstand zu den 10-jährigen Staatsanleihen ist zwar noch etwas höher, befindet sich allerdings ebenso auf dem niedrigsten Stand seit 2007." Sei es also doch gerechtfertigt, die Attraktivität der Aktienmärkte grundlegend in Frage zu stellen?



Mit Vorsicht genießen



"Vergleicht man die Fremdkapitalkosten der Unternehmen mit den erwarteten Gewinnrenditen, erhält man einen groben Anhaltspunkt dafür, ob das aktuelle Zinsumfeld Investitionen unterstützt", meine Grüner. Derselbe Vergleich könne auch zeigen, ob die Kreditaufnahme zur Finanzierung eines Aktienrückkaufs rentabel sei. "Aber die Theorie, dass die Gewinnrendite eine Annäherung an die langfristigen Renditen der Aktienmärkte darstellt, ist leider sehr unscharf. In Wirklichkeit schütten Aktien auch Dividenden aus, Unternehmen investieren in neue Wachstumsbereiche und Innovationen sorgen für zusätzliche Dynamik", so Grüner. Die Gewinnrendite sage darüber nicht wirklich etwas aus. "Wir sind daher der Meinung, dass ein Vergleich der Gewinnrendite mit der Anleiheverzinsung - isoliert betrachtet - nicht wirklich zeigt, ob Aktien oder Anleihen eine bessere Anlage sind - und das ohne Berücksichtigung all der Faktoren, die unserer Meinung nach bei Entscheidungen über die Vermögensaufteilung eine Rolle spielen sollten, einschließlich der langfristigen Ziele der Anleger, des Cashflow-Bedarfs, des Zeithorizonts und der Schwankungsverträglichkeit", analysiere Grüner.



Fazit



Der historische Vergleich zwischen Gewinnrenditen im Aktienmarkt und den Renditen langfristiger Anleihen zeige auf, dass signifikante Abstände zwischen den beiden zwar interessant sein mögen, aber keine Vorhersage künftiger Renditen zulasse. "In den 90er Jahren hatten die Gewinnrenditen beispielsweise einen schweren Stand gegenüber den Anleihezinsen, dennoch war es eine fantastische Zeit für Aktienanleger", so Grüner. Tendenziell gelinge es den Aktienmärkten vor allem dann zu glänzen, wenn die Erwartungen niedrig angesiedelt seien. Und ungeachtet des Zinsniveaus würden Aktienmärkte über langfristige Renditevorteile verfügen, die sich nicht so einfach wegdiskutieren lassen würden. (23.02.2023/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - In einem emotionslosen Umfeld könne die allgemeine Antwort auf diese Frage nach Ansicht von Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, "Ja" lauten, denn die globalen Aktienmärkte notierten immer noch deutlich unter den Höchstständen, die im Januar 2022 erreicht wurden: "Mit Aktien ist das allerdings so eine Sache - wenn sie auf breiter Ebene einen Rückschlag erlitten haben und günstiger zu haben sind, geht diese Entwicklung zumeist mit sinkendem Interesse einher", so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Diese Einstellung würde sich verstärken, wenn alternative Anlagemöglichkeiten wieder in einem attraktiveren Licht erscheinen würden, beispielsweise im festverzinslichen Bereich. "Aktuell bieten US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit rund vier Prozent Zinsen, bei 10-jährigen Bundesanleihen sind es immerhin 2,5 Prozent. Um Aktien und Anleihen zu vergleichen, verwenden einige Experten eine Kennzahl namens Gewinnrendite, welche das Gewinn-Kurs-Verhältnis ausdrückt. Im Grunde also die umgekehrte Variante zum weithin bekannten Kurs-Gewinn-Verhältnis oder KGV", sage Grüner.Gewinnrendite unter Druck