Nachhaltigkeit bleibt trotz Einbußen unter Top-Kaufkriterien



Ökologische Nachhaltigkeit verliert sowohl in Deutschland (von 57 auf 49 Prozent), Österreich (von 66 auf 62 Prozent) und der Schweiz (von 54 auf 42 Prozent) für Kunden bei der Kaufentscheidung an Bedeutung. Im DACH-Ranking rutscht Nachhaltigkeit als Kaufkriterium mit 47 Prozent damit von Rang 3 auf Rang 4, liegt nun hinter Qualität (71 Prozent), Preis (68 Prozent) und Markenvertrauen (50 Prozent).



"Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage ist es ein extrem positives Zeichen, dass Nachhaltigkeit nach wie vor zu den Top vier Kaufkriterien zählt", so Benedikt Schmitz, Director in der Simon-Kucher Consumer Goods & Retail Practice. "Konsumenten senden ein klares Zeichen an die Hersteller: Nachhaltigkeit muss Teil der Strategie bleiben."



Nachhaltige Verpackungen wichtigster Marketingaspekt



Was aber bedeutet Nachhaltigkeit für die Kunden? Die Simon-Kucher Global Sustainability Study zeigt: Eine nachhaltige bzw. recyclebare Verpackung ist nach wie vor der wichtigste Nachhaltigkeitsfaktor. Erst danach folgen Rohmaterialbeschaffung und Produktion. "Es ist die Verpackung, die Nachhaltigkeit glaubwürdig macht. Aus Marketingsicht muss hier also zuerst investiert werden", so Schmitz.



*Über die Studie: Die repräsentative Global Sustainability Study 2022 wurde zwischen Juli und August 2022 von Simon-Kucher & Partners in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Dynata durchgeführt. Über 11.000 Konsumenten in 19 Ländern weltweit (Deutschland: n=1.001) wurden u.a. zu ihrem Einkaufsverhalten und ihrer Zahlungsbereitschaft bezüglich Nachhaltigkeit befragt.



