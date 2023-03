Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Silvergate (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) stabilisierte sich (vorerst) nach dem jüngsten Kursrutsch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Papier der sich in Schieflage befindenden Kryptobank liege seit Jahresbeginn rund 67% im Minus, wobei das Unternehmen kürzlich vermeldet habe, den Geschäftsbericht für 2022 nicht wie geplant am 16. März vorlegen zu können, da sich die Kapitalposition weiter verschlechtert habe.



Das solide Zahlenwerk bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe die Aktie um mehr als 10% ansteigen lassen. Die gute Lage des Konzerns mache sich auch in Form einer höheren Dividende bemerkbar. EUR 8,70 pro Stammaktie bzw. EUR 8,76 pro Vorzugsaktie sollten ausgeschüttet werden. Das entspreche einem Anstieg um EUR 1,20 im Vergleich zum Vorjahr. (06.03.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >