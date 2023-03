NYSE-Aktienkurs Silvergate Capital-Aktie:

5,89 USD +2,08% (06.03.2023, 16:20)



ISIN Silvergate Capital-Aktie:

US82837P4081



WKN Silvergate Capital-Aktie:

A2PCBX



Ticker-Symbol Silvergate Capital-Aktie:

0XZ



NYSE-Symbol Silvergate Capital-Aktie:

SI



Kurzprofil Silvergate Capital Corporation:



Silvergate Capital Corporation (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) mit Sitz in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Holdinggesellschaft für die Silvergate Bank (die Bank). Die Bank ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für Teilnehmer an der aufkommenden und expandierenden Digitalwährungsbranche. Sie bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen das kommerzielle Bankgeschäft, die Kreditvergabe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, das Hypothekenlager und die Kreditvergabe für gewerbliche Unternehmen gehören. Zudem betet die Bank eine breite Palette von Einlagenprodukten und -dienstleistungen an.



Das Silvergate Exchange Network (SEN) der Bank ist ein praktisch sofortiges Zahlungsnetzwerk für Teilnehmer der digitalen Währungsbranche, das als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen dient. Das Unternehmen hat das SEN als ein Netzwerk von Digitalwährungsbörsen und Digitalwährungsanlegern konzipiert, das die Bewegung von US-Dollar zwischen SEN-Teilnehmern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr ermöglicht. (06.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Silvergate Capital-Aktienanalyse von Compass Point:Die Analysten von Compass Point stufen die Aktie von Silvergate Capital Corp. (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) von "neutral" auf "sell" zurück.Compass Point habe Silvergate Capital herabgestuft, ohne ein Kursziel zu nennen, nachdem das Unternehmen am späten Freitag bekannt gegeben habe, dass es das Silvergate Exchange Network eingestellt habe. Das Netzwerk sei eine wichtige Säule des Geschäftsmodells der Bank und der Grund, warum fast alle Einlagenkunden der Bank ihre Guthaben bei der Bank halten würden, so der Analyst in einer Research Note. Unter Berufung auf den "völligen Mangel an Transparenz" in Bezug auf die Fundamentaldaten und den Fortbestand der Bank sehe Compass ein "einseitiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den Aktien nach unten".Die Analysten von Compass Point stufen die Aktie von Silvergate Capital von "neutral" auf "sell" zurück. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Silvergate Capital-Aktie:5,526 EUR +1,94% (06.03.2023, 16:23)