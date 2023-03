NYSE-Aktienkurs Silvergate Capital-Aktie:

5,72 USD -57,72% (02.03.2023, 22:01)



ISIN Silvergate Capital-Aktie:

US82837P4081



WKN Silvergate Capital-Aktie:

A2PCBX



Ticker-Symbol Silvergate Capital-Aktie:

0XZ



NYSE-Symbol Silvergate Capital-Aktie:

SI



Kurzprofil Silvergate Capital Corporation:



Silvergate Capital Corporation (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) mit Sitz in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Holdinggesellschaft für die Silvergate Bank (die Bank). Die Bank ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für Teilnehmer an der aufkommenden und expandierenden Digitalwährungsbranche. Sie bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen das kommerzielle Bankgeschäft, die Kreditvergabe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, das Hypothekenlager und die Kreditvergabe für gewerbliche Unternehmen gehören. Zudem betet die Bank eine breite Palette von Einlagenprodukten und -dienstleistungen an.



Das Silvergate Exchange Network (SEN) der Bank ist ein praktisch sofortiges Zahlungsnetzwerk für Teilnehmer der digitalen Währungsbranche, das als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen dient. Das Unternehmen hat das SEN als ein Netzwerk von Digitalwährungsbörsen und Digitalwährungsanlegern konzipiert, das die Bewegung von US-Dollar zwischen SEN-Teilnehmern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr ermöglicht. (03.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Silvergate Capital-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Silvergate Capital Corp. (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) von "neutral" auf "underweight" zurück.Silvergate Capital habe eine Verzögerung bei der Einreichung seines Jahresberichts gemeldet und erklärt, dass es die Auswirkungen der seit dem 31. Dezember 2022 eingetretenen Ereignisse, einschließlich des Verkaufs von Wertpapieren des Anlagevermögens, die über das hinausgehen würden, was zuvor erwartet und veröffentlicht worden sei, auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit prüfe, so J.P. Morgan in einer Research-Note an die Anleger.Die Tatsache, dass Silvergate im Januar und Februar weitere Wertpapiere mit Verlusten verkauft habe, "zeigt, dass das Unternehmen mit anhaltenden Liquiditätsproblemen konfrontiert ist", so J.P. Morgan.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Silvergate Capital von "neutral" auf "underweight" herab. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Silvergate Capital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Silvergate Capital-Aktie:5,299 EUR -1,91% (03.03.2023, 11:41)