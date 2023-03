Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil Silvergate Capital Corporation:



Silvergate Capital Corporation (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) mit Sitz in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Holdinggesellschaft für die Silvergate Bank (die Bank). Die Bank ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für Teilnehmer an der aufkommenden und expandierenden Digitalwährungsbranche. Sie bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen das kommerzielle Bankgeschäft, die Kreditvergabe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, das Hypothekenlager und die Kreditvergabe für gewerbliche Unternehmen gehören. Zudem betet die Bank eine breite Palette von Einlagenprodukten und -dienstleistungen an.



Das Silvergate Exchange Network (SEN) der Bank ist ein praktisch sofortiges Zahlungsnetzwerk für Teilnehmer der digitalen Währungsbranche, das als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen dient. Das Unternehmen hat das SEN als ein Netzwerk von Digitalwährungsbörsen und Digitalwährungsanlegern konzipiert, das die Bewegung von US-Dollar zwischen SEN-Teilnehmern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr ermöglicht. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Silvergate Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Silvergate Capital Corp. (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Krypto-Bank Silvergate Capital finde keinen Halt. Nachdem der Kurs bereits am Vortag um fast 60 Prozent eingebrochen sei, sei es auch am Freitag zum Handelsstart an der Wall Street weiter steil bergab gegangen. Anleger und Kunden würden sich abwenden. Der Markt preise derweil offenbar die drohende Pleite des Unternehmens ein.Silvergate stehe das Wasser bis zum Hals. Das Unternehmen habe am Mittwoch die Vorlage des Jahresberichts verschoben, Ermittlungen der obersten Aufsichtsbehörden eingeräumt und weitere Verluste im operativen Geschäft in Aussicht gestellt. Nach eigenen Angaben sei sogar die Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens fraglich und Gegenstand einer Neubewertung der Strategien und Geschäftsbereiche.Zahlreiche Kunden, zu denen einige der größten und bekanntesten Krypto-Firmen der USA gehören würden, möchten das Ergebnis dieser Prüfung offenbar nicht abwarten, sondern hätten dem Unternehmen in den letzten 24 Stunden in Scharen den Rücken gekehrt oder zumindest die Geschäftsbeziehungen auf Eis gelegt.Als einer der ersten habe bereits am Donnerstag der Kryptobörsenbetreiber Coinbase die Reißleine gezogen. Auch Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, Cboe Digital Markets, Galaxy Digital und Gemini würden derzeit keine Transaktionen über die Plattform von Silvergate mehr akzeptieren. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie viele der betroffenen Unternehmen betonen würden.Das Überleben dürfte für Silvergate dadurch allerdings noch schwerer werden, da die meisten Kunden wohl auch ihre Guthaben bei der Bank in Sicherheit bringen dürften. Der Markt scheine eine mögliche Insolvenz derweil bereits einzupreisen.Die spektakuläre Pleite von FTX im vergangenen November stecke vielen Teilnehmern am Kryptomarkt noch in den Knochen. Die Turbulenzen bei Silvergate würden da böse Erinnerungen wecken, die Unsicherheit am Markt steige. Da verwundere es wenig, dass auch die Aktien vieler weiterer Unternehmen in der Kyptobranche sowie die Kurse von Bitcoin und Co selbst zuletzt unter Druck geraten seien.Zwar könne sich die Silvergate-Aktie zur Stunde etwas stabilisieren und einen Teil der Verluste vom Handelsstart aufholen. An der desolaten Wochenperformance und den äußerst ungewissen Zukunftsaussichten ändere das aber nichts.Anleger sollten daher weiterhin die Finger von der Aktie lassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Silvergate Capital Corp. in einer aktuellen Aktienanalyse. Bei den laufenden Langfrist-Empfehlungen Bitcoin und Coinbase sehe "Der Aktionär" derzeit keinen Handlungsbedarf. Anleger sollten sich aber auf anhaltend hohe Volatilität einstellen. (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.