Kurzprofil Silvergate Capital Corporation:



Silvergate Capital Corporation (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) mit Sitz in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Holdinggesellschaft für die Silvergate Bank (die Bank). Die Bank ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für Teilnehmer an der aufkommenden und expandierenden Digitalwährungsbranche. Sie bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen das kommerzielle Bankgeschäft, die Kreditvergabe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, das Hypothekenlager und die Kreditvergabe für gewerbliche Unternehmen gehören. Zudem betet die Bank eine breite Palette von Einlagenprodukten und -dienstleistungen an.



Das Silvergate Exchange Network (SEN) der Bank ist ein praktisch sofortiges Zahlungsnetzwerk für Teilnehmer der digitalen Währungsbranche, das als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen dient. Das Unternehmen hat das SEN als ein Netzwerk von Digitalwährungsbörsen und Digitalwährungsanlegern konzipiert, das die Bewegung von US-Dollar zwischen SEN-Teilnehmern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr ermöglicht. (02.03.2023/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Silvergate Capital-Aktienanalyse von Analyst Joseph Vafi von Canaccord Genuity:Joseph Vafi, Analyst von Canaccord Genuity, stuft die Aktie von Silvergate Capital Corp. (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) von "buy" auf "hold" zurück.Silvergate Capital habe gestern Abend mitgeteilt, dass es seinen Jahresbericht verspätet einreichen werde, und auf nachfolgende Ereignisse hingewiesen, die sich Ende Januar und im Februar ereignet zu haben scheinen, so der Analyst in einer Research Note. Silvergate habe seine kurzfristigen Kredite bei der Federal Home Loan Bank in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar vollständig zurückgezahlt, so das Unternehmen.Die rasche Rückzahlung dieser kurzfristigen, aber immer noch wichtigen Kredite sei eine Überraschung. "Wir sind uns auch nicht sicher, warum dies geschehen ist", schreibe der Analyst, der meine, dass dieser Schritt die Liquidität der Bank erheblich verringern werde. Canaccord wolle abwarten, "bis sich der Staub gelegt hat", bevor es die Aktie empfehle.Joseph Vafi, Analyst von Canaccord Genuity, stuft die Aktie von Silvergate Capital von "buy" auf "hold" herab und kürzt das Kursziel von 25 auf 9 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Silvergate Capital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Silvergate Capital-Aktie:7,502 EUR -40,86% (02.03.2023, 16:11)