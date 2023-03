Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Silvergate Capital Corporation (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) mit Sitz in La Jolla im US-Bundeststaat Kalifornien ist eine Holdinggesellschaft für die Silvergate Bank (die Bank). Die Bank ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für Teilnehmer an der aufkommenden und expandierenden Digitalwährungsbranche. Sie bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen das kommerzielle Bankgeschäft, die Kreditvergabe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, das Hypothekenlager und die Kreditvergabe für gewerbliche Unternehmen gehören. Zudem betet die Bank eine breite Palette von Einlagenprodukten und -dienstleistungen an.



Das Silvergate Exchange Network (SEN) der Bank ist ein praktisch sofortiges Zahlungsnetzwerk für Teilnehmer der digitalen Währungsbranche, das als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen dient. Das Unternehmen hat das SEN als ein Netzwerk von Digitalwährungsbörsen und Digitalwährungsanlegern konzipiert, das die Bewegung von US-Dollar zwischen SEN-Teilnehmern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr ermöglicht. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Silvergate Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Silvergate Capital-Aktie (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) unter die Lupe.Die Aktie der krypto-freundlichen Bank Silvergate Capital sei am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Vorlage des Jahresberichts für 2022 sei zuvor auf unbestimmte Zeit verschoben worden, dafür stehe dem Unternehmen womöglich eine großangelegte Untersuchung der Aufsichtsbehörden ins Haus.Silvergate Capital habe die US-Börsenaufsicht SEC am Mittwoch darüber informiert, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 nicht fristgerecht einreichen könnten. Auch eine Fertigstellung innerhalb der rund zweiwöchigen Verlängerungsfrist bis zum 16. März sei nicht zu erwarten, heiße es in dem Dokument.Grund dafür seien "bestimmte behördliche und andere Untersuchungen und Ermittlungen, die in Bezug auf das Unternehmen anhängig sind" und derzeit bewertet werden müssten. "Der unabhängige Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bittet ebenfalls um detaillierte Informationen zu diesen Angelegenheiten, und das Unternehmen reagiert auf diese Anfragen", habe Silvergate mitgeteilt.Die Rede sei von Untersuchungen der Bankenaufsicht und des US-Justizministeriums sowie Anfragen des US-Kongresses. Bereits in den vergangenen Monaten habe es Medienberichte gegeben, wonach Leerverkäufer und Aufsichtsbehörden gleichermaßen das Unternehmen ins Visier genommen hätten.Diese Faktoren könnten sich auf die Fähigkeit zur Fortsetzung der Geschäftstätigkeit auswirken, warne das Unternehmen. Heiße konkret: Im schlimmsten Fall stehe das Geschäftsmodell von Silvergate vor dem Aus. Das wäre auch für den gesamten Krypto-Sektor ein weiterer Nackenschlag, denn die Bank zähle einige der größten Unternehmen in der Branche zu ihren Kunden.Die Anleger würden entsprechend geschockt auf diese Aussichten reagieren: Die Aktie sei im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um mehr als 30 Prozent eingebrochen und nehme damit das Anfang Januar markierte Rekordtief bei 10,81 Dollar ins Visier. Auch im hiesigen Handel bei Tradegate gehe es am Donnerstagvormittag um fast 34 Prozent abwärts.Die Silvergate-Aktie steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Anleger sollten angesichts der unklaren Zukunftsperspektive auch nicht ins Fallende Messer greifen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.03.2023)