ASX-Aktienkurs Silver Lake Resources-Aktie:

0,92 AUD +1,10% (11.08.2023, 08:10)



ISIN Silver Lake Resources-Aktie:

AU000000SLR6



WKN Silver Lake Resources-Aktie:

A0M5WY



Ticker-Symbol Silver Lake Resources-Aktie:

4SL



ASX-Ticker-Symbol Silver Lake Resources-Aktie:

SLR



Kurzprofil Silver Lake Resources Ltd.:



Silver Lake Resources (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) ist ein rein australisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen, das im Bezirk Eastern Goldfields in Westaustralien erfolgreich tätig ist. (12.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Silver Lake Resources-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Silver Lake Resources Ltd. (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) unter die Lupe.Die australischen Goldproduzenten sollten eigentlich von einem Goldpreis in Australischen Dollar (AUD) auf Rekordhoch profitieren. Aber wenn man sich die Charts ansehe, dann merke man, dass diese Annahme nicht richtig sei. Auch die australischen Produzenten stünden seit Wochen unter Druck und hätten deutlich verloren. Es seien Bewegungen, die kaum erklärbar seien. Sicherlich habe sich die Inflation auch bei den Produzenten in Australien bemerkbar gemacht. Dennoch seien die Margen nach wie vor stark. Das Anlegerinteresse scheine jedoch aktuell nicht mehr vorhanden zu sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.08.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Silver Lake Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Silver Lake Resources-Aktie:0,548 EUR +0,55% (11.08.2023, 22:26)