77,45 EUR -0,77% (23.10.2023, 14:46)



77,50 EUR -1,21% (23.10.2023, 14:46)



DE000WAF3001



WAF300



WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (23.10.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Mit Silikon-Wafern, aus denen Halbleiter aller Art würden, beginne die Wertschöpfungskette im Halbleitersektor. Und die deutsche Siltronic gehöre hier zu den Top 3 im globalen Wettbewerb. Dabei sehe das Unternehmen selbst vor einigen Herausforderungen und blicke auch auf turbulente Jahre zurück, die allerdings eine interessante Perspektive schaffen könnten.Siltronic produziere siliziumbasierte Wafer, dünne Scheiben, auf denen in einem weiteren Arbeitsschritt integrierte Schaltkreise aufgebracht werden könnten. Siltronic habe sich dabei im Wettbewerb durch hochreine Silizium-Kristalle als Ausgangsmaterial positioniert mit einer breiten Anwendungspalette. Aufgrund dieser guten Marktstellung habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder im Fokus von Übernahme-Spekulationen gestanden. Zuletzt habe es 2020 die chinesische Global-Wafers versucht, sei aber gescheitert. Hauptaktionär bleibe deshalb bislang Wacker Chemie mit knapp 31% Anteil. Neue Versuche seien aber denkbar, besonders aus Richtung China.Kommende Woche werde Siltronic seine Zahlen zum Q3 präsentieren. Der Markt gehe von einem Umsatz von 347 Mio. Euro und einem Gewinn je Aktie von 0,77 Euro aus. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr erneut ein deutlicher Rückgang. Aber auch keine Überraschung. 2023 sei bei Siltronic ein Jahr des Umbruchs, auch personell. Denn im Frühjahr wechselten sowohl der CEO als auch der Finanzvorstand, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Hinzugekommen sei eine Branchenflaute, die nach Einschätzung von Siltronic auch noch im 2. Halbjahr wirken werde. Deshalb rechne das Unternehmen für 2023 mit einem Umsatzrückgang um 14 bis 19% und einer EBITDA-Marge zwischen 26 und 30% (2022: 37,2%).Auch im Markt wachse der Optimismus. Ein geschätztes KGV24 von unter 12 sollte weiteren Spielraum nach oben lassen. Darauf kann mit einer Depotbeimischung spekuliert werden, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 38 vom 21.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link